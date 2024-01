Skazani na Trumpa? Rusza najważniejsza kampania prezydencka w historii USA

Za kilka dni Amerykanie zagłosują w pierwszych prawyborach. I tym samym rozpoczną jedną z najważniejszych kampanii prezydenckich w historii USA.

W stanie Iowa 15 stycznia odbędzie się pierwsza runda prezydenckich prawyborów. Pokaże ona, czy rywale Donalda Trumpa są jeszcze w stanie powstrzymać jego marsz po nominację prezydencką Partii Republikańskiej. Zwycięstwo Trumpa w Iowa może już przesądzić sprawę. Jeśli tak się stanie, w listopadowych wyborach prezydenckich zmierzy się on z Joe Bidenem. A były prezydent wyprzedza obecnego w sondażach. Perspektywa jego powrotu na najwyższy urząd jest więc dość prawdopodobna. I zwiastuje systemową rewolucję w amerykańskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej.

A rok temu wydawało się, że prezydenckim kandydatem Republikanów zostanie gubernator Florydy Ron DeSantis, popularny w kręgach konserwatywnych dzięki skutecznej walce z Demokratami i lewicą w swoim stanie. Okazał się jednak politykiem wagi lekkiej, bezbarwnym menedżerem. I Trump, z którym DeSantis z początku szedł w sondażach łeb w łeb, pozostawił go daleko w tyle.

Nową nadzieją umiarkowanych Republikanów stała się była ambasadorka przy ONZ, charyzmatyczna Nikki Haley. Antytrumpiści liczą na jej wygraną w prawyborach w Karolinie Południowej, gdzie była gubernatorem. I na jej talenty komunikacyjne w debatach telewizyjnych. Nie ma wszakże okazji popisać się nimi w konfrontacji z Trumpem, który debaty bojkotuje. Może sobie na to pozwolić, bo jego przewaga nad Haley i DeSantisem urosła już do 30–40 pkt proc.

Pozostali pretendenci do nominacji wycofują się z konkurencji. Według ekspertów powinno to pomóc tym Republikanom, którzy jeszcze walczą z Trumpem o nominację. Ale nic takiego się nie dzieje, słupki byłego prezydenta rosną. W dodatku w prawyborach głosują przede wszystkim wyborcy najsilniej zmotywowani, co w przypadku Republikanów oznacza ultrakonserwatystów. Ci zaś twardo popierają Trumpa.