690. dzień wojny. Awantura wokół mapy rosyjskiego ataku na NATO. Znaleźliśmy źródło

W internecie pojawiła się rosyjska mapa wojskowa pokazująca jeden z wariantów ataku Rosji na państwo NATO. To nie są „tajne plany”, bo takich w sieci raczej nie ma, ale sprawa i tak jest ciekawa.

Rosyjskie media piszą o rzekomej sensacji: premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który ostatnio gościł w Kijowie, miał odebrać ciała 20 wysokich oficerów NATO, którzy niby zginęli w Ukrainie. O kogo miałoby chodzić, skoro nikogo nie brakuje? Nie ma doniesień o nagłej śmierci jakichkolwiek wyższych oficerów NATO, a to nie jest rzecz, którą dałoby się ukryć. A poza tym po co do tego premier Wielkiej Brytanii? Osobiście ładował trumny?

Nie ma co, bardzo dowcipni są rosyjscy propagandziści, ale wiedzą, co robią – Rosjanie w to wierzą. Wpisuje się to w ogólną filozofię, że Rosja walczy w Ukrainie z całym NATO. Że to już, że nie z samą Ukrainą.

Dwa cele propagandowe Moskwy

Służy to dwóm celom. Po pierwsze, wyjaśnia dlaczego Ukraina do tej pory nie upadła pod ciosami niezwyciężonej armii rosyjskiej. Ludzie nie rozumieją, co się dzieje, że rosyjski sztab generalny wybrał dość łatwą ze swojego punktu widzenia metodę na pokonanie wroga – konflikt na wyniszczenie. Nie trzeba się wysilać i montować jakichś heroicznych, kosztownych ofensyw, wystarczy kontynuować mielonkę na froncie, a Ukrainie skończą się rekruci, wszak ukraińskie zasoby mobilizacyjne są wielokrotnie mniejsze od rosyjskich.

Większość ludzi nie rozumie tej strategii i jej ekonomicznej prostoty, choć oczywiście rosyjskie wojska ponoszą przy tym spore straty – ale głównie w ludziach, a mniej w cennym sprzęcie. A ludźmi tam się nikt nie przejmuje. Następuje nawet spore oczyszczenie nacji z elementu kryminalnego, który został masowo wysłany na front w ramach oddziałów Sztorm Z, by tam został skutecznie przemielony przez bezlitosną machinę wojenną. Nikt w Rosji z tego powodu nie płacze.

Tej strategii nie rozumieją w Rosji, a już zupełnie na Zachodzie, gdzie ludzie pozostają całkiem spokojni – wszak armia rosyjska nawet do połowy Ukrainy dojść nie potrafi. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, bo to świadomy wybór strategii działania, który nieuchronnie prowadzi do najgorszego, czyli upadku Ukrainy, relatywnie niewielkim (z punktu widzenia Rosji) kosztem. Dlatego swoim trzeba wytłumaczyć: walczymy z NATO, które wysłało nie tylko swój sprzęt, ale i oficerów do Ukrainy. To wyjaśnia, dlaczego tak długo to trwa.

Po drugie, taka propaganda przygotowuje Rosjan na to, co nastąpi później. Rzeczywista już wojna z państwem należącym do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będzie niczym nowym – wszak już w Ukrainie walczyliśmy z NATO, a teraz to tylko kontynuacja.

Straty dotkliwe dla Ukraińców, rosyjscy „ochotnicy”

Na frontach większych zmian nie ma, więc nie ma sensu omawiać szczegółowej sytuacji. Wojna pozycyjna codziennie wiąże się z kolejnymi atakami i kontratakami, nieustannymi ostrzałami, działaniami coraz popularniejszej amunicji krążącej w postaci dronów z ładunkami wybuchowymi (najczęściej systemu FPV), a nade wszystko z dotkliwymi stratami. Dotkliwymi szczególnie dla Ukrainy, choćby z czysto wojskowego punktu widzenia, gdy możliwy jest scenariusz, że zabraknie kolejnych ludzi do wysyłania na front. Wiadomo, niestety, że Rosjanie osiągają pewną przewagę, od wielu już dni mamy doniesienia o ich niewielkich zdobyczach terenowych, co nie zdarza się wyczerpanym wojskom ukraińskim.

Dzięki potajemnej, ale wciąż trwającej mobilizacji, a także dzięki napływowi ochotników do wojska – co może dziwić, gdy wielu z nich ginie na froncie – rosyjskie wojska się stopniowo rozrastają. Nie tylko utrzymują wysokie stany w istniejących jednostkach, ale też jeszcze formują nowe. Rozrost stanów armii pozwala na rotowanie oddziałów z frontu na odpoczynek i uzupełnienia, na co nie bardzo może sobie pozwolić armia ukraińska – mimo usilnych starań, by dać swoim ludziom nieco wytchnienia.

Okazuje się, że wczorajszy pożar w wielkim składzie rosyjskiej firmy wysyłkowej Wildberries na obrzeżach Sankt Petersburga, który przyniósł znaczne straty, miał swoje konsekwencje. W czasie akcji gaszenia ognia doszło do ostrej bijatyki między rosyjskimi siłami porządkowymi a zatrudnionymi tam licznymi imigrantami, przebywającymi w Rosji mniej lub bardziej legalnie. Skończyło się nalotem policji i FSB, w którym zgarnięto wielu z nich do wojska. I tak niezwyciężona armia rosyjska wzbogaciła się o nowych „ochotników” do służby w Ukrainie.

Tajemnicza mapa w internecie

Mapa została narysowana według wszelkich zasad pracy sztabowej, jakie pamiętam z okresu służby w sztabie pułku lotniczego w końcu lat 80. W Rosji takie zasady nanoszenia sytuacji na mapy, znaki taktyczne i sposoby opisu pozostały, jak widać, do dziś. To wynika zresztą także z wielu innych dokumentów, jakie się pojawiają w przestrzeni internetowej w związku z wojną – Ukraińcy okresowo pokazują zdobyczne rosyjskie mapy.