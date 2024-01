Francja stawia na młodość. Nowy premier wzbudził kilka sensacji

Francuskie media obszernie referują cały kontekst obyczajowo-towarzyski nowego premiera i ministrów. Otóż Gabriel Attal jest gejem.

Nowym premierem i to najmłodszym w historii Francji został 34-letni Gabriel Attal, poprzednio minister edukacji narodowej. Tą nominacją – a w systemie francuskim to kompetencja prezydenta – Emmanuel Macron chce poprawić swoje słabnące notowania i nadać rządowi nowy kierunek polityczny. To już jego szósty rząd i czwarty premier od początku pierwszej prezydenckiej kadencji w 2017 r. A równocześnie najmniejszy rząd, bo składający się zaledwie z 11 ministrów. Trzon stanowią jednak „starzy” szefowie resortów gospodarki i finansów, spraw wewnętrznych, obrony i sprawiedliwości. Największym zaskoczeniem było powołanie Rachidy Dati, w przeszłości, za prezydentury prawicowego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego, ministry sprawiedliwości, a obecnie polityczki opozycyjnej partii republikańskiej. Opozycja, zarówno prawicowa, jak i lewicowa, jest tym oburzona, szef Republikanów zaraz usunął polityczkę z partii, jednak cały manewr Macrona przyjęto nie tylko jako kokietowanie Republikanów, ale w ogóle zerwanie z polityką przezwyciężania podziału na lewicę i prawicę, a więc jawny zwrot na prawo.

Macron – w przemówieniu inaugurującym premiera Attala – zachęcał rząd do rewolucji, a w języku nowych ministrów uwagę zwracają kojarzone raczej z prawicą hasła autorytetu, stanowczości, kompetencji, walki z ekstremizmem islamskim i ograniczenia imigracji. Sam Attal, choć zaczynał karierę polityczną w Partii Socjalistycznej, cieszy się dziś wielkim uznaniem centroprawicowych Republikanów (w sondażach 63 proc.), zdobył dużą sympatię jako minister edukacji, zakazując w szkołach islamskiej abai, starając się usunąć z placówek uczniów zradykalizowanych i próbując wprowadzić mundurki albo ujednolicone ubiory uczniów. Mówi się też o możliwym w przyszłości wystawieniu Attala do kontrowania jeszcze młodszego prawicowego polityka, 28-letniego Jordana Bardelli, delfina przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen.