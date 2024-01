Sunak wysyła uchodźców do Rwandy. Bardzo rozmyty ten pomysł

Rząd Rishi Sunaka zgłosił projekt ustawy zezwalającej na deportację części nielegalnych imigrantów do Rwandy.

Brytyjski premier Rishi Sunak obiecał wyborcom, że zahamuje napływ nielegalnych imigrantów na Wyspy. Chodzi głównie o tych, którzy przypływają z Francji przez kanał La Manche w łódkach i w pontonach. Bez wiz i pozwoleń na pracę. W minionym roku tą drogą przybyło co najmniej 30 tys. imigrantów, głównie z Afganistanu, Iranu i Albanii, a także z Indii i Pakistanu. To mniej niż w 2022 r. (45 tys.), ale wciąż dużo. Dotarłszy do upragnionego Albionu, składają wnioski azylowe. Czekając na ich rozpatrzenie, przebywają w byłych obiektach wojskowych, na specjalnie przystosowanej dużej barce albo w hotelach. Po 12 miesiącach pobytu mogą się ubiegać o pozwolenie na pracę. Rocznie państwo brytyjskie wydaje 4 mld funtów na obsługę systemu azylowego. Rząd Sunaka, chcąc rozwiązać problem, zgłosił projekt ustawy zezwalającej na deportację części azylantów do Rwandy w Afryce (6,5 tys. km od Królestwa), gdzie czekaliby oni na decyzję. W pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku złożono w sumie 63 tys. wniosków o azyl. Osobne procedury stworzono dla obywateli Ukrainy.

W minionym tygodniu projekt ustawy rwandyjskiej poparła większość posłów (320:276). Projekt przeszedł w Izbie Gmin, mimo że wcześniej brytyjski Sąd Najwyższy uznał go za sprzeczny z prawem krajowym i międzynarodowym w zakresie praw człowieka. Teraz projektem zajmie się Izba Lordów. Należy się spodziewać ostrej dyskusji. Jeden z parów już nazwał go krokiem w stronę totalitaryzmu. Realistycznie biorąc, lordowie podejmą decyzję nie wcześniej niż w marcu. Sunak chciałby, by zgłosili swoje uwagi jak najszybciej i nie narażali na frustrację wyborców.

Laburzystowska opozycja podejrzewa, że w tym przyspieszeniu w rzeczywistości chodzi o tegoroczne wybory parlamentarne. Sunak uczynił z łódek priorytet swego rządu w nadziei, że widok samolotów odlatujących z azylantami do Kigali poprawi fatalne notowania jego rządu i partii.