731. dzień, czyli dwa lata wojny. Czym grozi dalsza bierność Zachodu? Oto najczarniejszy scenariusz

Wyobraźmy sobie, że Ukraina pada, a Rosja po pewnym czasie atakuje jedno z państw NATO. Sojusz nie jest gotowy do walki, bo po prostu nikt nie wierzył w taką możliwość. W drugą rocznicę krwawej wojny w Ukrainie przedstawiamy najczarniejszy, choć niestety możliwy, scenariusz.

Poza drugą rocznicą napaści Rosji na Ukrainę wiadomością dnia jest zestrzelenie kolejnego rosyjskiego samolotu dozoru radiolokacyjnego Beriew A-50 Szmiel. Jest to niesamowicie kosztowny, potężny system radarowy umieszczony na pokładzie samolotu transportowego Ił-76MD, z dużą anteną nad kadłubem i z załogą złożoną z 15 osób. To już drugi taki samolot zestrzelony w ostatnim okresie, a Rosjanie nie mają ich zbyt wiele, dosłownie kilka sztuk. To bolesna strata, bo maszyny te nie są już produkowane i nie wiadomo, czy w obecnej sytuacji Rosja jest w stanie wytworzyć odpowiednie systemy radarowe i zamontować je na przebudowanych samolotach Ił-76. Łącznie powstało ich 31 szt., ale w liniowej eksploatacji pozostało dziesięć, trzy A-50 i siedem zmodernizowanych A-50U. Zestrzelony właśnie nad Krajem Krasnodarskim, na wschód od Morza Azowskiego, samolot to A-50U – inaczej niż poprzedni, który wpadł do morza, ten rozbił się na lądzie. Miejsce, gdzie został trafiony rakietą, jest odległe o ok. 250 km od najbliższych ukraińskich pozycji, są więc tylko dwa możliwe tego wyjaśnienia. Pierwsze to takie, że padł ofiarą ukraińskiego systemu przeciwlotniczego S-200M Wega, dysponującego maksymalnym zasięgiem do 300 km. Co prawda wegi wycofano z użycia kilka ładnych lat temu, ale istnieją doniesienia, że w ostatnim okresie wyciągnięto je ze składów i reaktywowano. Drugą możliwością jest przypadkowe zestrzelenie przez rosyjskie systemy przeciwlotnicze.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział w wywiadzie dla Fox News, że Ukraina planuje kolejne działania ofensywne, ale opóźnienia w dostawach zachodniego uzbrojenia oraz amunicji niestety odsuwają te plany w czasie. A czas, jak wiadomo, działa na niekorzyść Ukrainy, bowiem samą bierną obroną wojny wygrać się nie da.

Tymczasem na frontach niewiele się zmienia. Rosyjskie wojska atakowały pod Kupiańskiem, ale bez sukcesu. W rejonie Kreminnej natomiast obie strony wydarły sobie skrawki terenu, Rosjanie w jednym miejscu, a Ukraińcy w nieco innym. Walki tam nie ustają i nie tracą na intensywności. Niewielkie zdobycze odnotowali też Rosjanie na zachód Bachmutu, ale i tu przełomu nie ma. W atakach tych Rosjanie ponoszą dość znaczne straty, w jednym ze szturmów utracono aż 18 bojowych wozów piechoty. W rejonie Awdijiwki natomiast udaje się skutecznie Rosjan powstrzymywać, głównie w oparciu o niedawno powstałe umocnienia. Ukraińskie wojska budują podobne umocnienia na bardzo wielu kierunkach, najwyraźniej doceniwszy ich skuteczność.

Rosjanie pełzną też powolutku na zachód pod Donieckiem, po zachodniej stronie miasta. Nie są to postępy wielkie, ale upór, jaki wykazują w czasie tych ataków, jest niesamowity. Nie wiemy, jakim cudem ukraińskie wojska wytrzymują te nieustanne, niekończące się ataki. Na pozostałych odcinkach frontu południowego zmian nie ma, wciąż trwają tam ciężkie walki pozycyjne.

Czasu zostało niewiele. Najczarniejszy scenariusz

Ten pesymistyczny scenariusz opisujemy nie po to, by straszyć – to głos nawołujący do działania, do budowania zdolności obronnych nie tylko Polski, ale całej Europy. Bo sami Polacy się nie obronią. A z pomocą Stanów Zjednoczonych też może być różnie, gdy prezydentem będzie Donald Trump.

Już teraz świat zachodni stracił zbyt wiele czasu i ma do wyboru niewiele opcji. Jedna polegałaby na tym, by wielką ilość uzbrojenia i amunicji z zapasów oraz produkcji bieżącej skierować do wyposażenia wojsk ukraińskich. To byłaby ostatnia szansa na pokonanie Rosjan i wyrzucenie ich ze znaczącej części okupowanych terytoriów. Inna sprowadza się do pozostawienia uzbrojenia i amunicji do wyposażenia swoich wojsk – w ramach przygotowań do własnej konfrontacji z Rosją.

Innym z możliwych rozwiązań byłoby wprowadzenie pewnego kontyngentu wojsk NATO do Ukrainy, gdzieś na linię Dniepru i Dońca na wschód od Charkowa, by obsadzić nieprzekraczalną dla Rosjan linię, zgodnie z gwarancjami, jakie państwa zachodnie udzieliły Ukrainie w Budapeszcie w grudniu 1994 r. Wtedy Rosjanie wiedzieliby, że dalsze posuwanie się na zachód to wojna z NATO. Znaczna część Ukrainy zostałaby jednak ocalona, choć walk NATO–Rosja pewnie nie dałoby się uniknąć. Jeśli NATO byłoby pewne swojej przewagi nad Rosją, to ryzyko byłoby niewielkie, wszak lepiej wojnę z Rosją toczyć „na wyjeździe” niż na własnym stadionie.

Jednak naszym zdaniem to się nie zdarzy. Wydaje się, że Ukraina otrzyma pewną ilość amunicji i uzbrojenia, dzięki któremu wytrzyma jeszcze mniej więcej rok i w 2025 r. zapewne upadnie. Pomijając żal z powodu tragedii tego dzielnego narodu walczącego o przetrwanie, byłoby to także wielką tragedią dla nas. Po kilku latach od upadku Ukrainy celem nieuchronnej rosyjskiej agresji stałyby się kolejne państwa zachodnie. I to raczej niezależnie od tego, kto w Rosji będzie rządził, czy wciąż żyjący Władimir Putin, czy jakiś jego następca, najpewniej kontynuator jego polityki.

Co mogłoby powstrzymać rosyjską agresję? Tylko jedno – tak potężna siła militarna, która nie dawałaby Rosji żadnych, najmniejszych szans na zwycięstwo. Jeśli Rosjanie dostrzegą choćby cień szansy, mimo wielkiego ryzyka dokonają ataku na Europę, co oznacza nieuchronną wojnę. Wojsk do Ukrainy raczej nie wyślemy, na to Europa się nie odważy, choć byłoby to całkiem sensowne.

A zatem wojna

24 lutego 2022 r. optymiści dawali Ukrainie jeszcze miesiąc istnienia. Minęły jednak dwa lata, a wojna nadal trwa. Choć tak naprawdę niedawno wypadła już dziesiąta rocznica walki Ukraińców o bycie częścią zachodniego świata. My też byliśmy niegdyś częścią bloku wschodniego; w 1952 r. Alfred Sauvy sklasyfikował Polskę jako „drugi świat” i to określenie pozostało z nami aż do 1991 r. Dziś jesteśmy częścią „pierwszego świata”, ale droga do niego nie była łatwa. Nikt nie pamięta gróźb Kremla, gdy Polska wchodziła do NATO? Zrobiliśmy to we właściwym momencie, bo Rosja była jeszcze zbyt słaba na wszczynanie wojny.

Dziś sytuacja jest o wiele poważniejsza. Minie jakieś sześć lat, z czego cztery–pięć od upadku Ukrainy, i dojdzie do kolejnej agresji. Czy Europa będzie gotowa? Mamy poważne obawy, że nie będzie. Po upadku Ukrainy rządy nie zdecydują się na przestawienie gospodarek na wojenne tory, na wielką rozbudowę własnych armii, na masowe szkolenie rezerw. A dlaczego się nie zdecydują? Dlatego, że budżet państwa nie jest z gumy. Albo wydamy na sprzęt i wojsko, albo na autostrady, szpitale czy biblioteki. Poziom życia musiałby się obniżyć, bo dobra konsumpcyjne nieuchronnie zdrożeją, a pensje nie wzrosną. Gospodarki zostałyby dociśnięte przez coś, co nie tworzy kolejnych dochodów i dobrobytu.

To jest też kwestia determinacji. Nas wychowano w duchu pokoju, a Rosjan – w duchu wojny. Pomiędzy tym wszystkim znalazła się Ukraina, której mieszkańcy świadomie podjęli walkę o przyjęcie do „pierwszego świata”. Czy znacie jeszcze inne państwo, w którym ludzie giną z flagą Unii Europejskiej w ręku?

Większość ludzi w zachodniej Europie po prostu nie będzie wierzyła w możliwość rosyjskiego ataku. Wierzy w to przede wszystkim Europa Wschodnia, która żyła już przecież w cieniu „wielkiego brata”, jakim był ZSRR. Nikt tak jak my nie zna Rosjan, niewiele różniących się od Sowietów, których dobrze pamiętamy. Ale tacy Hiszpanie czy Francuzi nie mieli z nimi do czynienia, nie mają pojęcia, do czego są zdolni. Zadają sobie pytanie: po co Rosjanie mieliby nas atakować? I nie znajdują logicznego wyjaśnienia, więc dochodzą do przekonania, że to się nigdy nie stanie. Nie rozpoczynają więc potężnych zbrojeń, nie zaczynają gromadzić zapasów amunicji.

I na to właśnie liczą Rosjanie. Że ich przyszłe ofiary pozostaną bierne, bo tylko tak będzie można je pokonać. Niełatwo, owszem, bo mimo wszystko Europa to wielka potęga przemysłowa, dysponująca mniej więcej czterokrotnie większym zasobem mobilizacyjnym od Rosji, ale jednak. Ale popełni dwa kardynalne błędy. Po pierwsze, nie zdąży przekuć swojej potęgi przemysłowej w potęgę militarną, bo jeśli nie zabierze się do tego już teraz, poszczególne państwa Europy nie dadzą rady stworzyć odpowiednio silnych armii, nie nie przeszkolą rezerw osobowych, w magazynach nie zgromadzą wielkich zapasów amunicji. Przemysł nie rozkręci produkcji uzbrojenia. Gdy wojna się już zacznie, będzie na to po prostu za późno. Co do zasobów mobilizacyjnych, to z każdym kolejnym podbitym krajem proporcje zaczną się odwracać, bo podbijający zawsze znajdzie dość kolaborantów, by z nich tworzyć dodatkowe armie. Mało w Ukrainie walczy separatystów ze wschodnich terenów? A przecież nie wszyscy znaleźli się tam z przekonania, część wcielono do wojsk rosyjskich siłą. Walczą, bo boją się o własne życie i życie swoich bliskich. W pewnym momencie przestają widzieć możliwość przejścia na stronę przeciwnika, czyli de facto własną, bo wiedzą, że zostaną potraktowani jako zdrajcy. Asymilują się więc w nowych warunkach, po stronie imperium, które ich zniewoliło. Gdyby Rosjanom udało się podbić np. Polskę, czy myślicie, że nie znaleźliby tysięcy Polaków chętnych do wspólnej wyprawy na Niemcy? Mało to naszych obywateli nienawidzi Niemców, nie wiedząc nawet z jakiego powodu? Już rosyjska agentura całkiem sprawnie zadbała, by wywołać odpowiednie antypatie. Dlatego znajdą się chętni, co u boku Rosjan ruszą dalej na zachód, powiększając zasoby osobowe rosyjskiej armii. A myślicie, że w Niemczech Rosjanie nie znajdą chętnych do wspólnej wyprawy zbrojnej na Francję?

Pierwsze agresje na państwa NATO będą więc przyjęte z zaskoczeniem i niedowierzaniem, a w końcu z przerażeniem. Wtedy Europa się obudzi. Ale będzie już za późno.

Trzy rozwiązania

Jak tego uniknąć? Po prostu nie można pozostać biernym. Mamy w zasadzie tylko trzy rozwiązania. Albo zasilić Ukrainę taką ilością uzbrojenia i amunicji, żeby Ukraińcom udało się jednak pokonać Rosję w Ukrainie, albo wysłać tam własne wojska do powstrzymania Rosjan na Dnieprze, albo tak mocno się uzbroić i wyposażyć, by móc skutecznie odeprzeć rosyjską agresję przynajmniej do Wisły. Takie dozbrojenie Europy, by zaczęła się druga zimna wojna, ale bez rosyjskiego ataku, będzie bowiem wymagało zbyt gwałtownego mentalnego zwrotu, na jaki Europa zapewne się nie zdobędzie. A powinna.

