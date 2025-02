1074. dzień wojny. Europejczycy będą mieli nowe auta, a Rosjanie nowe czołgi. Dlatego show must go on

Rosjanie twierdzą, że są na dobrej drodze do zwycięstwa. W pewnym momencie Ukrainie skończą się zasoby do prowadzenia wojny, dojdzie do załamania morale i obalenia rządu albo Zachód zakończy swoją pomoc. Wystarczy poczekać. Ale do tego czasu show must go on.

Nie tylko Szwecja ogłosiła nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. To samo zrobiła właśnie Wielka Brytania, deklarując wsparcie wartości 2,5 mld dol. Ma ono być przeznaczone na wzmocnienie systemu obrony powietrznej oraz na rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego. Czesi i Finowie zadeklarowali znacznie mniejszą pomoc, ale to kolejna cegiełka w murze, który pomaga Ukrainie przetrwać. Czechy uruchomią kolejną inicjatywę amunicyjną, dzięki niej zostanie zakupiona nowa partia amunicji dla Ukrainy.

W walkach o Wieliką Nowosiłkę zginął dowódca 3. Batalionu, 394. Pułku Zmechanizowanego ze 127. Dywizji Zmechanizowanej. To jedna z nielicznych rosyjskich jednostek, które nie są jeszcze gwardyjskie. Poległym jest kpt. Domir Cydenow. I to jest ciekawa sprawa. Zwykle batalionem dowodzi podpułkownik, czasem major. A tu proszę, kapitan! Taki zdolny czy po prostu Rosjanom zaczyna pomału brakować bardziej doświadczonych dowódców?

Coraz bardziej niepokoi sytuacja w rejonie na północ od Kupiańska. Rosjanie mieli tam swój przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Oskil, w rejonie dużej wsi Dworiczna, ok. 15 km na północ od Kupiańska. Teraz zaczęli ten przyczółek poszerzać, a ich wojska zdołały dojść do wsi Zapadne, jakieś 3 km na południowy zachód od Dworicznej. Miejmy nadzieję, że Ukraińcom uda się ten przyczółek zlikwidować, bo robi się niebezpiecznie. Nie tak dawno pisaliśmy, że operacje forsowania rzek są bardzo trudne i Rosjanom nie zawsze się udają. A tu wygląda na to, że właśnie się udało.

Działa tam głównie rosyjska 6. Armia, ale nie tylko, ma swoje wzmocnienie. W rejonie Kupiańska natarcia są silniejsze niż gdzie indziej, za wyjątkiem okolic na zachód od Doniecka (Pokrowsk, Kramatorsk). Co jakiś czas rosyjskie wojska uderzają tam siłą wzmocnionej kompanii zmechanizowanej, a okresowo nawet pełnego batalionu, choć na innych odcinkach frontu prowadzi się raczej typowe ataki nękające siłą drużyny czy plutonu.

Bezpośrednio na Kupiańsk naciera 1. Armia Pancerna Gwardii, która nie jest tak elitarną formacją, za jaką była uważana na początku wojny (jak się okazało – niesłusznie), ale jednym z wielu rosyjskich związków operacyjnych, ani lepszych, ani gorszych. Po sromotnej klęsce z września 2022 r. nie wróciła już do dawnej świetności.

Niestety Rosjanie zaczynają też powoli odnosić sukcesy na innych kierunkach niż dotąd. Nastąpiło włamanie w rejonie miasteczka Kreminna. Tutaj wojska rosyjskie przekroczyły niewielką rzeczkę Żerebiec, tuż na północ od jej rozlewisk pod Termami, i wbiły się na jakieś 4–5 km na zachód klinem na południe od wsi Newskie. Ukraińskie wojska kontratakowały, penetrując nieco owo włamanie, ale całkiem Rosjan wyrzucić stamtąd nie zdołały.

Ukraina została też po raz kolejny zaatakowana dużą falą dronów Shahed. Zestrzelono 59 z nich, ale wiele innych osiągnęło różne cele. Jak zawsze są ofiary.

Aż skończą się zasoby

Wojnę na wyniszczenie prowadzi się do wyczerpania zasobów przeciwnika. W przypadku Ukrainy najważniejszym zasobem są obecnie ludzie. Chodzi o możliwości mobilizacyjne i uzupełnianie stanów osobowych. Mogłoby się wydawać, że Ukraina ma jeszcze spory zasób mobilizacyjny – można powołać jeszcze wielu mężczyzn i pozwolić wstępować do wojska kobietom ochotnikom.

Praktyka mija się tu jednak z teorią, okazuje się bowiem, że z człowiekiem nie jest tak jak z wojskowym prześcieradłem, czyli sztuka jest sztuka. Na początku wojny szli do wojska ochotnicy. Silni, zdrowi, energiczni, zmotywowani, odważni. Ale od pewnego czasu powołuje się coraz mniej poborowych nadających się na żołnierzy. Najczęściej nie są oni już tak zmotywowani, czemu też i trudno się dziwić, bo każdy chce żyć, zamiast umierać w zimnym, pełnym błota okopie jako jeden z wielu anonimowych poległych, o których za jakiś czas nikt poza rodziną nie będzie pamiętał. Często są to też ludzie o znacznie już mniejszych możliwościach fizycznych albo o słabszej psychice. Ich waleczność i upór są dużo mniejsze. Trudno to oczywiście zmierzyć, ale wystarczy porównać brygady, które były sformowane do lata 2023 r., z tymi, które formowano ostatnio. Im wyższy numer brygady, tym coraz bardziej pada dyscyplina, tym mniejsza wartość bojowa, choć „na sztuki” wszystko się zgadza.

Druga sprawa, że ukraiński system rekrutacji też nie działa najlepiej, mówiąc oględnie. Dlatego choć z dostępnych zasobów mobilizacyjnych da się jeszcze wiele wyciągnąć, to ukraińskie wojska pomalutku zaczynają tracić najlepsze zasoby ludzkie. Siła ukraińskiej obrony słabnie, na szczęście bardzo powoli. Jak temu zaradzić? Lepiej wykorzystać dostępne zapasy mobilizacyjne, ale trzeba też pamiętać, że to nie jest worek bez dna. Zasilane, nawet w sposób ciągły, zachodnim sprzętem i amunicją dostarczanymi w dotychczasowym tempie wojska ukraińskie w pewnym momencie nie poradzą już sobie z rosyjskim naporem.

Ukrainie mogą też skończyć się zasoby finansowe, energetyczne, sprzętowe, amunicyjne. Właściwie te zasoby już dziś w mniejszym lub większym stopniu pochodzą z Zachodu. Ukraina oczywiście też je odtwarza, np. spory eksport produktów rolnych przyczynia się do odtwarzania zasobów finansowych, podobnie jak obrót wewnętrzny. Energetyka jądrowa jest głównym źródłem zasobów energetycznych, zaś i sprzęt, i amunicja też są częściowo produkowane na miejscu.

Aż załamie się morale ukraińskiej ludności

Warto na ten konflikt spojrzeć oczami Ukraińców. Ktoś miał w chwili rozpoczęcia wojny 38 lat, a dziś ma 41. Lata płyną i co dalej? Czy można gromadzić jakiś majątek? Czy można myśleć o budowie domu albo urządzaniu mieszkania, o kupnie samochodu? A jak przyleci rosyjska rakieta i zniszczy wszystko? Jak w takiej sytuacji można normalnie żyć? Nie można. I coraz bardziej natarczywa myśl: niech to się już wreszcie skończy. W końcu szalone zmęczenie weźmie górę, w końcu ludzie popadną w apatię. W 2021 r. ludzie na Białorusi masowo wyszli na ulice, chcieli walczyć o demokrację. A w 2025 r. już nie, nic wielkiego się nie działo. Ludzie zobojętnieli, stracili wiarę w możliwość zmiany, stracili wolę walki. Czy to samo nie nastąpi w końcu w Ukrainie? Nie miejmy złudzeń, nastąpi. I trudno się będzie temu dziwić, bo taka reakcja będzie normalna, ludzka, zrozumiała.

Właśnie na to czeka też Moskwa. Na załamanie się morale, na apatię, na przygnębienie i pogodzenie się z przegraną. Do utrzymania porządku w Ukrainie wykorzysta się lokalne siły, nie potrzeba rosyjskich wojsk do okupacji kraju, chyba że w początkowym okresie. Czy Rosjanie okupują Białoruś? Oczywiście, że nie, ale jednocześnie mogą tam robić, co chcą. Białoruś jest całkowicie do Rosji przyklejona, zależna i pozostaje w strefie rosyjskich wpływów. Teraz trzeba zrobić to samo z Ukrainą. Najpierw złamać Ukraińców, muszą przejść tę samą przemianę co Białorusini między rokiem 2021 a 2025. Czy Białorusini uwielbiają Rosjan i chcą być od nich zależni? Z pewnością nie, ale czy się buntują przeciw swojej zależności wobec Rosji? Jeszcze cztery lata temu się buntowali, ale w końcu przestali. W końcu Ukrainie też Rosja narzuci podobny rząd, podobne władze, które zapanują nad sytuacją tak jak Aleksandr Łukaszenka zapanował u siebie. Także i w tym wypadku wystarczy tylko poczekać.

Warunek jest jeden. Trzeba wojnę kontynuować, wojna musi trwać, muszą być ofiary, toczyć się walki, a nad głowami ludzi wciąż musi wisieć widmo pocisków skrzydlatych i dronów Shahed, które mogą przylecieć którejś nocy i odebrać im wszystko, w tym członków rodzin.

Aż skończy się zachodnia pomoc

W państwach zachodnich narasta coraz większe zniecierpliwienie oddawaniem Ukrainie broni, amunicji i innych zasobów, za które płacą zachodni podatnicy. Tutaj bardzo silnie działa rosyjska propaganda. W sieci trwa silna ofensywa informacyjna pod znanymi hasłami „to nie nasza wojna” itd. Ludzie nie widzą perspektyw, domagają się rozmów i pokoju. Wywierają presję na władze, by „coś z tym zrobić”. Któż nie czeka na negocjacje i podpisanie jakiegoś pokoju? A potem niech wszystko będzie jak przedtem. Niech znów popłynie rosyjski gaz, niech ceny prądu spadną i niech ruszy gospodarka. Ludzie nie mają pojęcia, że z punktu widzenia Rosji są tucznikiem: Rosja bardzo chętnie da im ten gaz za miliony euro. Europejczycy będą mieli nowe samochody, a Rosjanie nowe czołgi, którymi w końcu tych Europejczyków rozjadą. Bo Rosja ma być silna, wielka, ma być równa USA, ewentualnie trzecim członkiem klubu mogą być Chiny. Europa ma służyć Rosji i na nią pracować, a nie nabijać sobie kabzę kosztem Rosji. Czy Rosja wygląda na tanią stację benzynową? Taką, na którą się podjeżdża eleganckim samochodem i po zatankowaniu rzuca się niedbale banknot na ladę z pełnym wyższości „reszty nie trzeba”? Tak już było, ale jeśli ktoś myśli, że znów tak będzie, to się myli.

Ale co szkodzi roztoczyć tę perspektywę po to, by ktoś swoim nowym samochodem przyjechał na tę stację, nie wiedząc, że czekają tam już chłopcy od Gerasimowa? Wyłaź, suka, taka twoja mać!

Na początek trzeba więc sprawić, by Europa przestała wspierać Ukrainę. Wtedy Ukraina padnie szybko, pozwalając na przejście do kolejnego etapu budowania Nowej Rosji. Dlatego wojna musi trwać. Dlatego wciąż trzeba wysyłać żołnierzy do szturmów, artyleria musi strzelać, a co drugi dzień na Ukrainę przylatywać fala pocisków i dronów, by ludzie widzieli, jak sieją one śmierć i zniszczenie. By im się w końcu odechciało wszystkiego.

A my? My musimy Rosję jakoś powstrzymać, zanim właśnie tak się skończy. Ukraina upaść nie może, bo Rosja przejmie jej zasoby i zacznie dalej porządkować Europę. Zgodnie z deklaracją, że „NATO za Odrę!”. A do Odry nasze, choć potem się zobaczy co dalej.