Człowiek znikąd chce być prezydentem Rumunii. Rosja spisała się świetnie, zawiodła cała reszta

Gdyby wybory odbyły się dziś, prezydentem Rumunii zostałby pewnie Călin Georgescu. Trumpopodobny ultranacjonalista, głosiciel teorii spiskowych, miłośnik Putina, przeciwnik NATO i UE, fan medycyny alternatywnej i antysemita, który przedstawia się jako Mesjasz.

Pojawił się praktycznie znikąd i w listopadzie zdobył ponad 22 proc. głosów, w cuglach wygrywając pierwszą turę wyścigu prezydenckiego. Drugiej rundy już nie było, bo Trybunał Konstytucyjny unieważnił rywalizację. Argumentów dostarczył wywiad wskazujący, że nagły, przypominający eksplozję, wzrost popularności kandydata w internetowych serwisach społecznościowych – który najwyraźniej przełożył się na decyzje przy urnach – został wywołany operacją przeprowadzoną na podstawie scenariusza pisanego cyrylicą. Prezydent w Rumunii to figura poważniejsza niż w Polsce, ma istotny wpływ na politykę zagraniczną i obronną. Kraj odgrywa istotną rolę w NATO, powstaje tam największa baza Sojuszu, jest baza z amerykańskim radarem i port w Konstancy pośredniczący w handlu ukraińskim zbożem.

Wybory zostaną powtórzone 4 maja, z ewentualną dogrywką dwa tygodnie później. Czasu zostało więc niewiele i demokratyczna część Rumunii zastanawia się teraz, czy wobec wysokości stawki i relatywnie mniejszej atrakcyjności pozostałych kandydatów pokiereszowane listopadowym blamażem państwo okaże się na tyle sprawne i silne, by znaleźć dowody pozwalające zdyskwalifikować Georgescu. I czy uda się to zrobić przed 15 marca, gdy mija termin rejestracji kandydatów. I na tyle zręcznie, by przy okazji nie nadwerężyć reputacji demokracji wywalczonej w krwawej rewolucji sprzed 35 lat i z trudem utrzymywanej.

Bo przecież może być i tak, że wyeliminowany stanie na czele jakiegoś nowego ruchu społecznego. Tym razem w roli jeszcze bardziej popularnego męczennika, którego ofiara potwierdzi skorumpowanie i inne dysfunkcje rumuńskiego systemu politycznego. Na razie odwołanie Georgescu odrzucił Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, a sondaże podpowiadają, że na wejście do drugiej tury ma szansę Nicuşor Dan, liberalny burmistrz Bukaresztu i dawny aktywista miejski.