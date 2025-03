Finowie są ciągle gotowi do obrony przed Rosją. Czy możemy ten model skopiować?

5-milionowa Finlandia może i pozostaje jednym z najmniej ludnych państw europejskich, ale w razie wojny może wystawić 280-tys. armię, a w odwodzie pozostaje jeszcze 900 tys. nadających się do mobilizacji rezerwistów.

Świat ma czego Finlandii zazdrościć. Od dekad podpatruje jej szkolnictwo na poziomie podstawowym i kopiuje jego osiągnięcia. I o ile tu jeszcze jakoś idzie, i w badaniach uczniowskich kompetencji rówieśnikom z licznych krajów udaje się nastoletnich Finów prześcigać, o tyle można sobie darować inną pogoń. Fińskie społeczeństwo przez osiem lat z rzędu ogłaszano najszczęśliwszym na świecie.

Źródła obu sukcesów są tyle banalne, ile dla wielu zwyczajnie niedostępne. W szkołach pracują spełnieni i otoczeni szacunkiem nauczyciele. Natomiast na powszechną szczęśliwość pracuje: zaufanie do rządu, urzędnika i sąsiada, a także poszanowanie obywatelskich wolności, brak korupcji, przejrzystość życia publicznego oraz bliskość natury.

Kryzysoodporność

Pod wpływem najnowszego geopolitycznego zamieszania doszedł trzeci obiekt globalnej zawiści: fińska odporność na kryzysy, czyli – zgodnie z jedną z definicji „zdolność do ponownego bycia szczęśliwym i odnoszenia sukcesów po tym, jak wydarzyło się coś trudnego lub złego”. Chodzi oczywiście o wojnę, a precyzyjniej o rosyjską napaść. Kiepska wiadomość dla ewentualnych kopistów jest tylko taka, że na fińską gotowość do obrony składa się przede wszystkim wysokie morale wyedukowanego, zgranego i ufnego we własne siły społeczeństwa, mającego po swojej stronie wymagające warunki naturalne.

Finowie są pewni swego. W ostatnie światowe perypetie (covid, Ukraina, Donald Trump) wchodzili z obcym zdecydowanej większości państw europejskich przekonaniem, że dadzą radę. Gdy z pierwszymi pandemicznymi lockdownami równo pięć lat temu zaczęły się rwać łańcuchy dostaw i na wyprzódki kupowano maseczki albo martwiono się, skąd wziąć podstawowe medykamenty, Finlandia po prostu zajrzała do swoich magazynów.