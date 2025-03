Zaostrzają się ataki na uczelnie w USA. Znani badacze uciekają od Trumpa do Kanady

Po kontrowersyjnym aresztowaniu studenta nowojorskiej Columbii ekipa Trumpa bierze na cel kolejnych młodych naukowców, którzy krytykowali Izrael w czasie ofensywy w Gazie. Niektórzy już wybrali emigrację.

Najnowszy akt tej ofensywy miał miejsce w środę w Somerville w stanie Massachusetts. Turczynka Rumeysa Ozturk została zabrana z ulicy przed swoim mieszkaniem. Jest absolwentką Columbia University, studiuje i prowadzi badania w szkole doktorskiej Tufts University.

W tej historii każdy szczegół ma znaczenie, więc rzućmy na nie światło. Tufts to mały prywatny uniwerek, nie tak znany jak Brown, Princeton czy Yale, ale bardzo ważny dla całego ekosystemu uczelnianego na wschodnim wybrzeżu. Działająca w ramach szkoły Fletcher School of International Affairs to jedna z najbardziej prestiżowych placówek zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, coś na kształt pasa transmisyjnego kształcącego kadry Departamentu Stanu i innych agencji federalnych. Podobnie jak Georgetown czy Johns Hopkins – to szkoły wpięte w krwiobieg, który próbuje przerwać administracja Trumpa, także za pomocą cięć w instytucjach rządowych.

Kara za Izrael