1130. dzień wojny. Europa pilnie potrzebuje planu. Za chwilę zostanie nam już tylko jedna opcja

Mimo powołania „koalicji woli” i dwóch spotkań Europa wydaje się tylko wyczekiwać na kolejne propozycje USA. Najwyraźniej nie ma pomysłu, co dalej, i nie wie nawet, co chce osiągnąć.

Kolejną noc zakłócały rosyjskie drony, które tym razem spadły na centrum miejscowości Dniepr. Zginęły cztery osoby, uszkodzono kilkanaście budynków, w tym jeden z największych hoteli. Znów oberwał Pałac Potiomkinowski, jeden z najbardziej znanych zabytków. Bezpilotowce uderzyły też w obwodach sumskim, charkowskim i zaporoskim. Ataki shahedami stały się już normą, niestety są także coraz skuteczniejsze, co świadczy o słabnącej obronie przeciwlotniczej Ukrainy.

Linia frontu

Po utracie Gogolewki z dawnym posterunkiem granicznym pod kontrolą ukraińską pozostały już tylko Gujewo i Olesznia, choć do Gujewa wkraczają już rosyjskie siły należące do niedawno sformowanego 44. Korpusu Armijnego z Leningradzkiego Okręgu Wojskowego.

Włamanie Rosjan na północ od Charkowa stanęło definitywnie w miejscu. Oczywiście nadal próbują od czasu do czasu szturmem przełamać obronę. Tak było w środę w okolicach wsi Tiche na północnym brzegu Wowczy. Zostali jednak odparci. Ten kierunek pozostaje nieaktywny niemal od otwarcia go przez Rosjan w maju zeszłego roku. Ukraińskie wojska dużo mniejszymi siłami zatrzymały wroga na wczesnym etapie. Co ciekawe, dwóch ukraińskich generałów, Horobienko i Gałuszkin, SBU zatrzymała za zaniedbania. Jeden z rosyjskich dowódców został zdymisjonowany, bo składał nieprawdziwe raporty.

Rosjanie osiągnęli drobne sukcesy nad rzekami Oskił i Żerebiec. Wojska zachodniego zgrupowania wypchnęły obrońców na dobre z Dworicznej, nie poprawiło to jednak ich sytuacji, wciąż nie mogą przebić się na zachód.