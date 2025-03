1124. dzień wojny. Rosja podpisze rozejm tylko pod przymusem. I złamie go przy pierwszej okazji

Przy okazji rokowań ma zostać poruszony temat zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Niewielu pewnie pamięta, że podobne porozumienie już raz funkcjonowało, tylko trzeba było Rosję do niego zmusić.

„Pragnący pokoju” Rosjanie w oczekiwaniu na negocjacje przeprowadzili nocą zmasowany atak na Kijów. Ucierpiały wieżowce w dzielnicy podolskiej i bloki w czterech innych miejscach. Oberwał biurowiec i restauracja, zginęły trzy osoby, jest dziesięcioro rannych. Shahedy trafiły też w stację rozrządową w Równem, powodując pożar, i w bazę lotniczą w Starokonstantynowie. W obwodach sumskim, czernichowskim i połtawskim Rosjanie zaatakowali cele wojskowe. Dwa razy ludzie musieli schodzić do schronów w Chersoniu.

Na frontach stagnacja. Jedyne aktywne kierunki to pogranicze obwodów kurskiego i biełgorodzkiego i Pokrowsk. Nawet liczba tradycyjnych rosyjskich szturmów piechoty spadła do dawno niewidzianego minimum. Na dziś nie mamy ważnych zmian do zameldowania.

Wkrótce kolejna runda rozmów między Rosją, Ukrainą i USA. Nie będzie to jednak rozmowa bezpośrednia. Delegacje walczących stron mają rozmawiać z przedstawicielami Ameryki oddzielnie, oba zespoły będą się wymieniać informacjami. Rokowania w takiej formule gen. Keith Kellogg nazwał „dyplomacją wahadłową”. W skład rosyjskiej delegacji mają wejść Grigorij Karasin, przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych Rady Federacji, i doradca dyrektora FSB Siergiej Biesieda. Lekko podpadł, gdy przed wojną podległa mu służba dostarczyła błędne informacje dotyczące spodziewanej reakcji na inwazję. Jego doniesieniom zaprzeczał dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, za co został z kolei publicznie poniżony przez Putina.

Według nieoficjalnych informacji ukraińskiej delegacji ma przewodzić minister obrony Rustem Umerow. Obok niego zasiądzie zastępca szefa biura prezydenta Pawło Palisa.

Najważniejszym punktem rozmów będzie 30-dniowe memorandum obejmujące ataki na energetykę.