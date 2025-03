Koszmar po ćwiczeniach na Litwie. Hercules przegrał z bagnem, nikt nie był na to gotowy

Wypadki na wojskowych ćwiczeniach się zdarzają, ale ten jest pod wieloma względami szczególny: amerykański pojazd pancerny pogrążył się w bagnie, prawdopodobnie z całą załogą. Jeszcze bardziej niezwykła jest akcja jego lokalizowania i wyciągania. Okazuje się, że nikt nie był na to gotowy.

Choć nadzieja umiera ostatnia, to już może nie być walka o życie, a raczej o odnalezienie ciał. W pojeździe, którego rola na polu walki lub poligonie sprowadza się do wyciągania z opałów innych ciężkich wozów, np. unieruchomionych czołgów Abrams. Może dlatego Amerykanie nazwali ten wóz Herculesem; miało dla niego nie być pracy za ciężkiej i zadania niemożliwego do wykonania.

A jednak Hercules z czteroosobową załogą przegrał z litewskim bagnem. Przebieg zdarzenia nie jest wciąż całkiem jasny i dlatego gdzieś tli się jeszcze nadzieja, że żołnierze zdołali opuścić grzęznący i tonący pojazd, wyszli na brzeg i zabłądzili w lasach. Jednak po kilku dniach nie ma od nich żadnego sygnału. Do czasu odnalezienia i identyfikacji ciał wojsko mówi, że „zaginęli”, formalnie na poligonie w Podbrodziu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Czytaj też: F-47 ogłoszony. Latający Fort Trump: tajemnica, szósta generacja i zacięty wyścig z Chinami

Symbol konkretny i ciężki, bo pancerny

Podbrodzie leży na Wileńszczyźnie, niemal przy białoruskiej granicy. Poligon znajduje się na północ od miasteczka i jest jednym z dwóch najważniejszych na Litwie. Regularnie ćwiczą tam wojska litewskie i sojusznicze. Teren typowy, podobny do Suwalszczyzny po naszej stronie: lasy upstrzone jeziorkami i poprzecinane rzeczkami, a pomiędzy, w obniżeniach (pagórki też są), młaki, torfowiska i bagna. Po wschodniej stronie meandruje dopływ Wilii Żejmiana, po zachodniej rozciąga się niewielkie pojezierze odwadniane kanałami.

Podbrodzie znajduje się we wschodniej, najbardziej wyniesionej części nizinnej Litwy, ale poligon leży w wyraźnie widocznej na mapach niecce.