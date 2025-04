W Ukrainie boleśnie przekonano się o postępie, jaki dokonał się w elektronice, komputerach, radarach i obronie przeciwlotniczej. Okazuje się jednak, że śmigłowce wciąż są w stanie wykonywać na froncie ważne zadania.

Amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy płynie dalej. Właśnie dotarło 150 opancerzonych pojazdów patrolowych klasy MRAP typu Roshel, a 40 kolejnych jest w drodze. Wystarczą na wyposażenie pięciu batalionów piechoty. Czesi natomiast dostarczyli Ukraińcom swoje ostatnie czołgi T-72M1, co też pomoże wojskom obrońców.

Ukraińska 81. Słobożenska Brygada Aeromobilna schwytała dwóch chińskich żołnierzy, co zaowocowało wezwaniem chińskiego chargé d′affaires do ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy. Tymczasem amerykański wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News powiedział, że USA „pożycza od chińskich wieśniaków pieniądze, by kupować za nie towary wytworzone przez tych wieśniaków”, co oczywiście spowodowało ostrą reakcję chińskiego MSZ. J.D. Vance został nazwany ignorantem. Trzeba przyznać, że język nowej administracji amerykańskiej wzniósł się na nowy poziom. Czekamy na niecenzuralne słowa w oficjalnych notach.

Ukraińskie ataki lotnicze są coraz bardziej celne. Podejrzewamy, że Amerykanie dostarczają całkiem niezłych danych rozpoznawczych.

Ukraińskie wojska wtargnęły za umocnienia obwodu biełgorodzkiego, niosąc wojnę na kolejny obszar Rosji. Niech się dzieje, niech i Rosjanie poczują strach. Takie działania miałyby sens, gdyby przybrały formę rajdów nie dłuższych niż miesiąc. To całkiem wystarczy, by rosyjskie lotnictwo i artyleria zmasakrowały swoje wsie i miasteczka, ostrzeliwując domniemane ukraińskie pozycje. Więcej o sytuacji na frontach jutro, zwłaszcza że są pewne oznaki, że Rosjanie zaczynają swoją wiosenną ofensywę.

Nisko, tuż nad ziemią