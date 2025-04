Carney wygrał wybory w Kanadzie, dokonał cudu. Teraz musi wojować z Trumpem

Mark Carney dokonał cudu i wygrał wybory dla Partii Liberalnej, skazywanej na totalną porażkę po dekadzie rządów Justina Trudeau. Nie znaczy to, że problemy się skończą. Wręcz przeciwnie.

Te wybory przejdą do historii jako jedna z najbardziej sensacyjnych elekcji we współczesnych demokracjach. Jeszcze niedawno wydawało się, że Partia Konserwatywna, prowadzona przez Pierre’a Poilievre’a, nie tylko wygra, ale wręcz zmiecie liberałów. Odchodzący Justin Trudeau był już mocno niepopularny, dobrze jego pracę oceniało ok. 30 proc. elektoratu. Poparcie dla Partii Konserwatywnej przekraczało w sondażach 40 proc. W dodatku stan ten utrzymywał się ponad rok, pokazując jasny trend.

Kanada: będzie koalicja

Poniedziałkowe głosowanie przyniosło odwrotny rezultat. Wygrali liberałowie, kładzeni już do politycznej trumny, balansujący na granicy egzystencji. We wtorek rano polskiego czasu nie było jeszcze wiadomo, czy uda im się zdobyć większość – najpewniej będą potrzebować koalicjanta. Stabilna kontrola parlamentu byłaby możliwa przy 172 mandatach, Partia Liberalna zdobyła 167. Tradycyjny sojusznik, Nowa Partia Demokratyczna (NDP), zdobędzie zapewne siedem miejsc. Nie jest jednak powiedziane, że koalicja zostanie zawiązana. Kanada ma dużo problemów, do których w ostatnim czasie doszła brutalna rywalizacja z USA.

Partia Liberalna zebrała 43,2 proc. głosów, Partia Konserwatywna – 41,7 proc. Ordynacja sprawia, że różnica w parlamencie wynosi w tej chwili 22 mandaty. Na kolejnych miejscach uplasował się separatystyczny Bloc Québécois, który i tak kandydatów wystawia tylko w tej jednej prowincji – formacja zdobyła 6,7 proc. głosów. NDP 6,1 proc., Zieloni – 1,2 proc. To oznacza, że Mark Carney, premier od 14 marca, pozostanie szefem rządu – choć jeszcze nie wiadomo, czy będzie to rząd koalicyjny, czy mniejszościowy.

Symbol oporu wobec Trumpa

Nie oznacza to jednak końca problemów dla Kanady. Po pierwsze, to ewidentnie zwycięstwo samego Carneya, a nie partii. Jak zauważyła Emma Nelson w programie „The Globalist” w Monocle Radio, sondaże pokazują, że gdy pytano Kanadyjczyków o preferencje wyborcze dotyczące samych partii, wyjmując z pytania liderów ugrupowań, Konserwatyści dalej wygrywali. Ewidentnie więc sam były szef Banku Anglii odmienił losy partii skazywanej na porażkę. W dużej mierze zawdzięcza ten sukces sprawnej, choć nieprzesadnie agresywnej krytyce Donalda Trumpa i jego polityki celnej.

Carney stał się w ostatnich tygodniach symbolem światowego ruchu oporu wobec Trumpa, mobilizując swoich obywateli wokół tematów patriotycznych, bezpieczeństwa ekonomicznego i kwestii bezpieczeństwa. Poilievre przegrał, bo jako prawicowca automatycznie zaczęto kojarzyć go z samym Trumpem. Jego strata była przede wszystkim wizerunkowa, bo akurat wcale nie oferował ustępstw wobec USA. Carney i Liberałowie w sprawny sposób opisywali go jednak jako kanadyjską wersję amerykańskiego prezydenta, a on sam nie wypadał też najlepiej w debatach i na wiecach – co ostatecznie spowodowało porażkę jego partii.

Prawdziwe wyzwania zaczną się dopiero teraz. Trump w przeddzień wyborów znów uderzył w tony wojenne, mówiąc, że Kanadyjczycy mieliby lepsze życie w USA. 22 kwietnia udzielił obszernego wywiadu magazynowi „Time”; mówił w nim, że „naprawdę nikogo nie trollował”, gdy wspominał, że chciałby Kanadę przyłączyć do swojego kraju. Wspominał, że „Amerykanie radzą sobie ze wszystkim, nie potrzebują niczego od Kanady i jedyny sposób, w który ta sprawa rozwiązuje się dobrze dla wszystkich, to przyłączenie Kanady jako 51. stanu”. W podobnym tonie w stacji NBC wypowiadał się w niedzielę sekretarz stanu Marco Rubio.

Carney kontra Trump

Carney absolutnie tych słów nie bagatelizuje. W swoim przemówieniu na wieczorze wyborczym powiedział, że „Ameryka próbuje nas złamać, podzielić i nami rządzić”, dając do zrozumienia, że zagrożenie z południa jest jak najbardziej realne. Nie wiadomo tylko, w jakiej formie – czy USA Trumpa chciałyby doprowadzić do bankructwa Kanady, zagłodzić ją, czy przeprowadzić inwazję na jej terytorium. Analitycy wskazują na jeszcze jeden możliwy scenariusz – sponsorowanie i wzbudzanie aktywności ruchów separatystycznych. Nie tylko w Quebecu, ale także na zachodzie kraju, gdzie niektóre kryzysy wewnętrzne były bardziej odczuwalne niż na bogatym wschodzie. Możliwy jest więc rozwój sytuacji, w której w niektórych prowincjach Kanady powstanie jakaś forma ruchu MAGA, autorytarna, separatystyczna i brutalna, gotowa destabilizować kraj od środka. Atak w Vancouver z minionego weekendu, gdzie mężczyzna wjechał samochodem w tłum na festiwalu kultury filipińskiej i zabił cztery osoby, wstrząsnął krajem – zwłaszcza właśnie jego zachodnią częścią.

Do tej listy dodać należy pogarszającą się jakość służby zdrowia, kryzys na rynku mieszkaniowym, coraz gorszą jakość usług publicznych i krytykowane przez społeczeństwo rozwiązania w polityce migracyjnej. Carney musi szybko te problemy zaadresować, chociażby po to, żeby skupić się na walce z Trumpem. Amerykanie nie odpuszczą, na pewno nie w tej administracji. Będzie tylko trudniej, a w dodatku Trump Carneya nie będzie szanował, na pewno nie zrobi tego, jeśli rząd będzie mniejszościowy. Premier postawi na bliższe związki z Unią Europejską, zwłaszcza z Francją, ale to może nie wystarczyć. Najprawdopodobniej zaczyna się właśnie najtrudniejsza kadencja szefa rządu w historii niepodległej Kanady – niektórym po drugiej stronie granicy zależałoby nawet, żeby była to kadencja ostatnia.