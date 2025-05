Kadrowe trzęsienie ziemi w Białym Domu. Waltz za karę odesłany „w ambasadory”

Posadę doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego stracił Michael Waltz. Prezydent powierzył mu stanowisko ambasadora USA w ONZ. Oznajmił też, że funkcję pełnioną dotąd przez Waltza sprawować będzie „tymczasowo” sekretarz stanu Marco Rubio.

Michael Waltz to jeden z nielicznych członków ekipy Donalda Trumpa uważanych do niedawna za „jastrzębi” w polityce międzynarodowej. To pierwsza tak poważna zmiana w prezydenckim teamie. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego to tradycyjnie członek ścisłego kierownictwa amerykańskiej polityki obronnej i zagranicznej, składającego się – oprócz prezydenta – z wiceprezydenta, sekretarza stanu, sekretarza obrony, dyrektora CIA i przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów. Waltz pełnił stanowisko tylko przez trzy miesiące i dziesięć dni. W najnowszej historii USA krócej sprawował je tylko emerytowany gen. Michael Flynn, powołany przez Trumpa na początku pierwszej kadencji. Wytrwał tylko trzy tygodnie; został zwolniony, kiedy wyszło na jaw, że zataił swoje kontakty z Rosją. Dymisja Waltza przywraca wrażenie chaosu w ekipie Trumpa, jaki panował w jego pierwszej kadencji.

Signalgate, sprawa bezprecedensowa

Waltz naraził się Trumpowi w marcu, kiedy przez omyłkę zaprosił redaktora magazynu „The Atlantic” Jeffrey’a Goldberga do rozmowy o planowanym ataku na rebeliantów Huti w Jemenie. Kilkanaścioro członków kierownictwa administracji prowadziło ją w dodatku telefonicznie przez niezabezpieczoną wystarczająco prywatną aplikację Signal. Goldberg nie ujawnił szczegółów zamierzonej militarnej operacji, dzięki czemu dokonano jej bez problemów, ale opisał, jak bezmyślnie dopuszczono go do tajnych informacji. A dodatkowo ujawnił, że uczestniczący w dyskusji wiceprezydent J.D. Vance sugerował, że planowana ofensywa – nakazana przez Trumpa – nie ma sensu.

Bezprecedensowe narażenie na szwank tajemnic państwowych przez trumpistów wywołało polityczną burzę. Apelowano, by do dymisji podali się Waltz i szef Pentagonu Pete Hegseth, współodpowiedzialny za wpadkę. Biały Dom jednak udawał, że nic się nie stało, a Trump oświadczył, że do obu swych współpracowników ma zaufanie.

Zbyt tradycyjny republikanin

W rzeczywistości prezydent już miesiąc temu zaczął przygotowywać wymianę Waltza na kogoś innego, ale Hegseth okazał się niezastąpiony. Od wybuchu „Signalgate” Waltz stał się łatwym celem dla ruchu MAGA, który od początku uważał go za nie dość oddanego jego ideałom. Waltz, podobnie jak Rubio, uchodzą za republikanów zbyt „tradycyjnych”, za bardzo skłonnych do popierania interwencji zbrojnych za granicą, podobnie jak neokonserwatyści z administracji George’a W. Busha. A w sprawie wojny w Ukrainie zbyt życzliwych Ukraińcom i za bardzo wrogich wobec Rosji. Różnią się pod tym względem od dominujących w Białym Domu izolacjonistów ze szkoły America First.

Na tym tle dochodziło do spięć Waltza z negocjatorem Trumpa w Moskwie Steve’em Witkoffem i wiceprezydentem J.D. Vancem. Rubio zręczniej dostosował się do sytuacji i nie wypadł z łask prezydenta, ale Waltz zaczął być stopniowo odsuwany na bocznicę. Nie pomogło mu nawet podlizywanie się Trumpowi w środę podczas otwartego dla wybranych mediów posiedzenia gabinetu, kiedy przyłączył się do chóru jego podwładnych głośno wychwalających prezydenta z okazji 100 dni jego prezydentury.

Signalgate okazała się wygodnym pretekstem do pozbycia się Waltza, któremu wytknięto również inne przykłady ujawniania tajemnic państwowych osobom nieupoważnionym – choć Hegsethowi podobna lekkomyślność uchodzi na sucho. Poza tym rzeczywiście nie sprawdzał się jako doradca ds. polityki zagranicznej w Białym Domu. Waltz to emerytowany oficer armii, weteran wojen w Afganistanie i Iraku, ale nie strateg od geopolityki.

Jego gwoździem do politycznej trumny był donos złożony przez niejaką Laurę Loomer, działaczkę skrajnej prawicy i wyznawczynię teorii, że atak na Amerykę 9/11 w 2001 r. był dziełem samego rządu USA (inside job). Zaalarmowała ona Trumpa, że najbliżsi współpracownicy Waltza w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) nie są dość lojalni wobec prezydenta i coś przeciw niemu knują. Trump kazał ich zwolnić i rozgniewał się na Waltza, gdy ten próbował ich bronić.

Odstawka do ONZ

Nominacja Waltza na placówkę w ONZ oznacza odstawkę – w czasach PRL nazywało się to odesłaniem „w ambasadory”. Zdymisjonowany doradca będzie tam posłusznie realizował globalną politykę Trumpa, bez dostępu do wszystkich tajemnic państwa. Rola amerykańskiego ambasadora w ONZ jest dziś tym bardziej nieznacząca, że Trump nie przywiązuje żadnej wagi do tej organizacji.

Skupienie w rękach Rubio stanowisk sekretarza stanu i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego – co prawda tymczasowe – jest sytuacją, jaka ostatnio zdarzyła się za czasów Nixona. Obie te funkcje pełnił wówczas Henry Kissinger. Komentatorzy w USA przypominają to z melancholijnym westchnieniem – oto w takiej samej roli co dawniej wybitny strateg, papież geopolityki, występuje dziś „Little Marco”, jak nazwał kiedyś Trump swego obecnego szefa dyplomacji. Znanego z unikalnie miękkiego kręgosłupa i posłusznego potakiwania prezydentowi.

Nie wiadomo na razie, kto zostanie doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta „na stałe” po zapowiedzianym oddaniu tej posady przez p.o. Rubio. Podobno Trump proponował ją Witkoffowi, co tylko świadczy o tym, że nie rozumie, kim powinien być ktoś pełniący taką funkcję. Witkoff, biznesman nieruchomościowy, nie ma żadnej głębszej wiedzy o świecie i historii. Na szczęście sam podobno powiedział, że nie jest zainteresowany.