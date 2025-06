Kim jest Lars Klingbeil? Pluszowy, młody i wpływowy wicekanclerz Niemiec

Im gorzej dla niemieckiej socjaldemokracji, tym lepiej dla jej szefa Larsa Klingbeila. Od niedawna jest wicekanclerzem i drugim najpopularniejszym politykiem w Niemczech.

Berlin, 23 lutego. W Willy-Brandt-Haus, siedzibie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), nastroje są jak na stypie. Punktualnie o godz. 18 telewizja ARD ogłasza, że w przyspieszonych wyborach do Bundestagu ugrupowanie zdobyło ledwie 16 proc. głosów. Stacja ZDF daje niewiele więcej: 16,5 proc. Tak czy inaczej to najgorszy wynik w półtorawiekowej historii SPD.

Szef partii Lars Klingbeil mówi o „dramatycznej porażce” i zapowiada „zmianę pokoleniową”. To sprytny ruch. W cień ma odejść dotychczasowy kanclerz Olaf Scholz (66 lat), pod presją jest też niewiele młodsza współprzewodnicząca SPD Saskia Esken (63 lata). Siebie 47-letni Klingbeil widzi na czele odnowicieli partii. Jeszcze tego samego wieczoru udaje mu się przekonać prezydium, by powierzyło mu kierowanie frakcją parlamentarną. Czasy są trudne – przekonuje – i socjaldemokraci pilnie potrzebują silnego przywództwa.

Berlin, 6 maja. W pałacu Bellevue prezydent Frank-Walter Steinmeier wręcza nominacje nowym ministrom. Klingbeil zostaje wicekanclerzem i szefem ważnego resortu finansów, a tym samym osobą numer dwa w rządzie federalnym. Można wręcz odnieść wrażenie, że jest zwycięzcą negocjacji koalicyjnych. Umowa tworząca nowy rząd ma wyraźny lewicowy stempel. Co więcej, socjaldemokraci otrzymali aż siedem ministerstw. Chadecy, przy prawie dwukrotnie lepszym wyniku wyborczym, dostali tylko dziesięć plus fotel kanclerza. W Willy-Brandt-Haus już prawie nikt nie rozpamiętuje nie tak dawnej klęski.

O siedzibie SPD mówi się teraz House of Lars. To nawiązanie do popularnego serialu, którego główny bohater – fikcyjny polityk Frank Underwood – bezwzględnie pnie się na sam szczyt amerykańskiej polityki. Klingbeil jest wciąż daleko od kanclerstwa, ale w partii zbudował sobie niepodważalną pozycję.