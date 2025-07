Gieorgij Michno, nowy ambasador Putina w Warszawie. Będzie węszył i szukał wyzwań

Michno do Warszawy przyjedzie zza biurka zastępcy Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń. Pewnie dość szybko się okaże, gdzie świeżo mianowany ambasador Rosji dostrzeże w Polsce nowe wyzwania i zagrożenia.

Prezydent Władimir Putin zmienia swojego ambasadora w Polsce. Przede wszystkim odchodzi Siergiej Andriejew. Reprezentował putinowską Rosję w Warszawie od września 2014 r. i przez 11 lat specjalizował się w całkiem sprawnym dokuczaniu Polsce i drażnieniu Polaków. Do swojego celu dążył najchętniej przez relatywizowanie odpowiedzialności ZSRR i Rosji za przewiny z ostatniego stulecia.

Siergiej Andriejew odchodzi

Zgodnie z linią szefostwa w Moskwie umniejszał skalę zbrodni, gloryfikował sowiecki wkład w drugą wojnę i wytykał Polakom, że tego niewdzięcznie nie dostrzegają i nie doceniają. Według odchodzącego ambasadora pakt Ribbentrop-Mołotow był zwyczajnym posunięciem i wynikał z logiki ówczesnej sytuacji międzynarodowej, w ten sposób ZSRR oddalał moment konfrontacji z Niemcami. Poza tym Sowieci wcale Polski nie napadli, nie weszli też na jej terytorium jako pierwsi. Zresztą wina za wybuch drugiej wojny rozkłada się na wiele państw, o czym Polacy zapominają. Pewnie dlatego, że za zaognienie relacji w Europie współodpowiedzialna jest także Polska. Wreszcie jest jedynie polską winą, że stosunki z Rosją są tak fatalne.

Andriejew – co dyplomaci robią rutynowo – chętnie odwiedzał miejsca upamiętnień i groby czerwonoarmistów, m.in. nawiedził przestrzeń po zdemontowanym pomniku gen. Iwana Czeriachowskiego w warmińskim Pieniężnie. Od 2022 r. publicznym wystąpieniom Andriejewa towarzyszyły protesty Ukraińców. 9 maja tamtego roku, w rosyjski dzień zwycięstwa, pozwolił się oblać czerwoną farbą przy wejściu na cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie (jego zdaniem – rzecz jasna – wyzwolicieli Polski).

Podczas tego incydentu Andriejew przepychał się z osobami niosącymi ukraińskie barwy i został zakrzyczany przez tłum. Trzymając nerwy na wodzy, odpowiedział na kilka pytań wykrzykiwanych przez licznie zgromadzonych dziennikarzy. Stwierdził, że złamano polskie prawo, a Bucza – gdzie rosyjska armia dopiero co mogła zamordować nawet 400 ukraińskich cywilów – to „inscenizacja służb ukraińskich, co już wiele razy udowodniono”. Takimi samymi przedstawieniami miały być ostrzał szpitala położniczego w Mariupolu i walka o Wyspę Węży, wydarzenia symboliczne w pierwszych miesiącach ukraińskiej wojny obronnej.

Z kim (nie)rozmawia ambasador

Rewelacje Andriejewa spotykały się z dość zgodnym i ponadpartyjnym odporem historyków, ekspertów i polityków. Były jednak wyłomy. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie w swoim internetowym programie rozmawiał z nim polski geopolityk Leszek Sykulski, prezentujący jawnie prokremlowską linię rozważań. Andriejew, który mówi znakomicie po polsku, zdziwił się, że ktokolwiek zechciał rozmawiać z tak „toksyczną postacią”. Sykulski odparł, że przyszedł do ambasady „jako humanista”, po czym pozwolił gospodarzowi rozwinąć skrzydła i uzasadniać inwazję w Ukrainie.

Kilka dni po wybuchu wojny także w tygodniku „Sieci” – na 10 stronach – plac Andriejewowi oddali bracia Michał i Jacek Karnowscy, nadworni propagandyści Prawa i Sprawiedliwości, ówczesnej partii władzy. Andriejew mówił o Ukrainie jako o „burdelu”. Karnowskim wytknięto co najmniej błąd i naiwność. Bracia bronili się, że zapis rozmowy – przeprowadzonej dwa dni przed atakiem – był „ważnym dokumentem”, pozwalającym Polakom „lepiej wejrzeć w rosyjski sposób myślenia i działania”. W wydanym oświadczeniu dodali: „Zdajemy sobie sprawę, że wiele podawanych przez naszego rozmówcę faktów mija się z prawdą, a sporo jego ocen wymaga riposty. Staraliśmy się reagować już w trakcie rozmowy, chwilami na granicy zerwania rozmowy. Choć było to możliwe, co zrozumiałe, tylko w ograniczonym zakresie”.

Andriejew demonstracyjnie nie przyszedł też do MSZ, gdy w marcu 2024 r. znaleziono pod Bydgoszczą rosyjską rakietę. Przypadkowo spadła niedaleko domu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Przedstawiciele resortu wezwali ambasadora do gmachu w al. Szucha, by wyrazić sprzeciw. W praktyce dyplomatycznej można takie wezwanie zignorować, ale nieobecność jest gestem jawnie nieprzyjaznym i niegrzecznym. Pojawiały się wezwania, by Andriejewa z Polski wyrzucić, czego nie zrobiono. Pewnie dlatego, że w odpowiedzi oznaczałoby to wydalenie polskiego przedstawiciela z Moskwy. A warto go tam zachować, bo to uszy i oczy Rzeczypospolitej przy Kremlu.

Nowy ambasador Putina

Andriejewa zastąpi Gieorgij Michno. Z jego oficjalnych biogramów wieje nudą. Poza może jednym punktem. W 2020 r. odmówiono mu amerykańskiej wizy wjazdowej. Wybierał się do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych na konferencję poświęconą terroryzmowi. Przy czym może nie chodzić o samego Michnę i np. stwarzane przez niego zagrożenie jako zakonspirowanego pod dyplomatyczną przykrywką asa wywiadu – znalazł się w większym gronie rosyjskich dyplomatów, którym Stany Zjednoczone nie dały w tamtym okresie wizy.

Rosyjska prasa podała jedynie suche komunikaty o jego nowej misji. Nie pisze, czy przyszły ambasador mówi po polsku. Urodził się w 1972 r. i jest zawodowym dyplomatą, dokształcał się m.in. w akademii dyplomatycznej rosyjskiego MSZ, której nie powinno się mylić ze słynnym MGIMO, bo to inna placówka. Michno do Warszawy przyjedzie zza biurka zastępcy Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń. Nazwa sugeruje, że to komórka odpowiedzialna m.in. za dostosowywanie dyplomacji do zmieniających się okoliczności. Pewnie dość szybko się okaże, gdzie ambasador Michno dostrzeże w Polsce nowe wyzwania i zagrożenia.