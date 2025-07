Ukraina znów na Majdanie. Takich protestów nie było od początku inwazji

Korupcja, zwłaszcza w czasie wojny, irytuje Ukraińców. Dlatego ludzie postanowili bronić Narodowego Biura Antykorupcyjnego.

Takich protestów nie było w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. Tysiące ludzi w największych miastach manifestowało przeciw zamachowi władzy na niezależność Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU). Zaczęło się od tego, że służby specjalne wzięły na celownik agentów NABU i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). W biurach i mieszkaniach funkcjonariuszy rozpoczęły się rewizje. Opinię publiczną poinformowano, że instytucje powołane do zwalczania korupcji same są nią przesiąknięte, a niektórzy pracownicy mogą nawet szpiegować na rzecz Rosji. Mało kto chciał w to wierzyć. Wiadomo było za to, że agencje prowadzą kilka śledztw, w których przewijają się nazwiska najbliższych współpracowników prezydenta Wołodymyra Zełenskiego (m.in. biznesmena Timura Mindycza).

Na rewizjach się nie skończyło. W parlamencie pojawił się projekt ustawy 12 414. Podporządkowywał NABU i SAP prokuratorowi generalnemu (człowiekowi prezydenta). W ekspresowym tempie Rada Najwyższa uchwaliła prawo, a Zełenski podpisał. W odpowiedzi Ukraińcy wyszli na ulice Kijowa, Lwowa, Dnipro, Odessy i kilkunastu innych miast. Większość to młodzi ludzie – nasto- i 20-latkowie. Ich wystąpienia nazwano „kartonową rewolucją”, bo trzymali hasła wypisane na kawałkach pudełek z tektury: „Sługa narodu (partia Zełenskiego – przyp. red.) to sługa korupcji”, „12141 = 1984”, „Ozzy Osbourne zobaczył, jaką ch***nię uchwaliła Rada Najwyższa, i umarł od cringe’u!”.

Korupcja, zwłaszcza w czasie wojny, irytuje Ukraińców. Dlatego choć NABU i SAP nie imponowały szaloną skutecznością, ludzie postanowili bronić tych instytucji. Protest był też niezgodą na to, że prawo przyjęto na chybcika, a obóz prezydenta po raz kolejny z pogardą potraktował mechanizmy demokratyczne.