Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
Świat

Melania Trump grozi pozwem Hunterowi Bidenowi. Afera Epsteina nie chce zgasnąć

15 sierpnia 2025
Donald i Melania Trump w Białym Domu, maj 2025 r. Donald i Melania Trump w Białym Domu, maj 2025 r. Official White House Photo by Andrea Hanks / Flickr CC BY SA
Pierwsza dama grozi, że pozwie syna Joe Bidena za komentarze wskazujące na jej znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Trump robi wszystko, żeby uciec od tych powiązań – i wciąż nie może.
Melania Trump po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta, 21 stycznia 2025 r.Official White House Photo by Andrea Hanks/Flickr CC by SA Melania Trump po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta, 21 stycznia 2025 r.

„Epstein przedstawił mu [Trumpowi] Melanię. Ich związki były bardzo szerokie i głębokie” – stwierdził Hunter Biden w rozmowie z dziennikarzem Andrew Callaghanem. Jak dodał, wiedzę na temat relacji towarzyskich całej trójki pozyskał od Michaela Wolffa, reportera, autora książek o Trumpie i naczelnym amerykańskim celebrycie. Zapytany, czy nie ma zamiaru wycofać się z tych słów i przeprosić, Hunter odparł wymownie: „f... that”. I stwierdził, że „to się nie wydarzy”.

Hunter Biden się mści

W tej historii jest masa wątków, które trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. Po pierwsze, należy odnotować powrót z wygnania samego Huntera Bidena. Długo był w cieniu, trochę na własne życzenie, trochę z przymusu, bo sztab jego ojca uznał, że może być dla niego obciążeniem w walce o prezydenturę.

Od kilku tygodni pielgrzymuje po podkastach, programach talk-show na YouTube i innych mediach w sieci – ewidentnie z własną krucjatą. Zachowuje się, jakby miał silną potrzebę zemsty. Ostro krytykuje Trumpa, chociaż rzadko z pozycji politycznych. Równie często wysuwa krytykę pod adresem elit Partii Demokratycznej, kategorycznie zaprzeczając, jakoby jego historia – uzależnienie od narkotyków, podejrzane interesy w Ukrainie – mogła obciążać ojca w rywalizacji o Biały Dom. W tym kontekście jego głośna wypowiedź w rozmowie z Callaghanem nie może dziwić.

A nad Melanią Trump zbierają się czarne chmury. Politycznie nie udziela się w ogóle, nadal jest niemą pierwszą damą. Plotki o tym, że

  • Donald Trump
  • Hunter Biden
  • Jeffrey Epstein
  • Melania Trump
  • USA
    • Mateusz Mazzini

    Mateusz Mazzini

    Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
    Reklama