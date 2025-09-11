Przejdź do treści
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11 września 2025
Świat

Charlie Kirk, gwiazda prawicy w USA, został zastrzelony. Trump już zbija na tym kapitał

11 września 2025
Charlie Kirk podczas debaty ze studentami w Northridge, Kalifornia, marzec 2025 r. Charlie Kirk podczas debaty ze studentami w Northridge, Kalifornia, marzec 2025 r. Benjamin Hanson/Middle East Images/ABACA / Forum
Żałoba Donalda Trumpa po zamachu na Kirka może być szczera, ale to także krokodyle łzy, bo widać, że prezydent zbija po tej śmierci polityczny kapitał.

Jeden z czołowych działaczy amerykańskiej prawicy zginął w środę od kuli zamachowca na kampusie uniwersyteckim w stanie Utah. Prezydent wygłosił w telewizji przemówienie na jego cześć i zarządził opuszczenie flag narodowych do połowy masztu. Dla konserwatywnych mediów tragedia stała się okazją do ofensywy przeciw demokratyczno-liberalnej opozycji.

Charlie Kirk został zastrzelony, gdy na spotkaniu ze studentami odpowiadał na ich pytania. Jak ustaliło FBI, strzał padł prawdopodobnie z dachu jednego z budynków, który jest oddalony od sceny o ok. 200 m. Kula trafiła Kirka w szyję, jedyny strzał okazał się śmiertelny. Policja aresztowała dwóch mężczyzn, ale obu zwolniła, nie znajdując żadnych dowodów na ich udział w zamachu. Broni nie odnaleziono. Eksperci uważają, że sprawcą musiał być profesjonalny zabójca. Na konferencji prasowej republikański gubernator Utah Spencer Cox stwierdził, że mamy do czynienia z morderstwem politycznym.

Charlie Kirk, fan Trumpa

Kirk miał 31 lat i młodą żonę, osierocił dwoje małych dzieci. Był wschodzącą gwiazdą amerykańskiej polityki. Urodzony w Arlington Heights (przedmieścia Chicago) w stanie Illinois, w działalność na rzecz zwycięstwa konserwatywnych wartości zaangażował się już w ostatnich latach nauki w szkole średniej. W wieku 18 lat założył Turning Point USA, największą dziś organizację konserwatywnych studentów, która wspierała w wyborach kandydatów Partii Republikańskiej. Podjął studia w prowincjonalnym Harper College, ale porzucił je, bo był zbyt zajęty polityką.

Jako założyciel i gospodarz radiowego programu The Charlie Kirk Show, adresowanego do młodych Amerykanów, zyskał miliony słuchaczy. Miał wielu fanów, został najbardziej wpływowym influencerem wśród najmłodszych wyborców. Na platformie X jego wpisy czytało 3,5 mln internautów. Kirk popierał Trumpa w jego pierwszej kampanii prezydenckiej, potem jako prezydenta w pierwszej kadencji oraz działał na rzecz jego powrotu do Białego Domu. Ponieważ spora część najmłodszej generacji Amerykanów, do niedawna popierająca w większości Demokratów, przeszła na stronę Trumpa, to prawdopodobnie jemu, co najmniej w dużej mierze, prezydent zawdzięcza zeszłoroczne zwycięstwo.

Kirk chciał w swoim radiu przeprowadzić wywiad z Kamalą Harris, ale odmówiła. Trump rozmawiał z nim wielokrotnie, a po wyborach, w dowód wdzięczności, promował jego przedsięwzięcia. Młody lider popierał w swych wystąpieniach niemal wszystkie elementy programu prezydenta, jak jego walkę z nielegalną imigracją, ruchem woke – lewicowym ruchem wyrównywania szans mniejszości rasowych, amerykańską „pedagogiką wstydu” za niewolnictwo i rasizm. Agitował przeciw agresywnej kampanii walki o równouprawnienie mniejszości seksualnych, obowiązkowym szczepieniom i preferencjom dla „zielonej gospodarki”. Powtarzał także kłamstwa Trumpa o rzekomej kradzieży jego zwycięstwa w wyborach w 2020 r. Ostatnio jednak wdał się w spór z jego administracją, kiedy poparł żądania ujawnienia „kartoteki Epsteina”, dokumentów o przestępstwach seksualnych skazanego i zmarłego w więzieniu finansisty, zaprzyjaźnionego niegdyś z Trumpem.

Po śmierci Kirka prawicowi komentatorzy w telewizji Fox News oskarżali amerykańską lewicę o stworzenie atmosfery nienawiści wobec konserwatystów, która pchnęła prawdopodobnie mordercę do zbrodni. Trump w swym wieczornym wystąpieniu telewizyjnym oświadczył, że za morderstwo pośrednio odpowiedzialni są ci, którzy „demonizują” jego zwolenników. Konserwatywne media przypomniały dwa zamachy na Trumpa podczas kampanii wyborczej, a przedtem także na republikańskiego kongresmana Steve’a Scalise’a.

Czytaj też: Ciemne Oświecenie nadciąga? Chaos Trumpa i jego ludzi nabiera teraz niepokojącego sensu

Długa historia zamachów w USA

Celem zamachów w ostatnich latach byli jednak politycy z obu partii. W kwietniu doszło do podpalenia domu demokratycznego gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro, kiedy ten spał tam z rodziną. Ogień w porę odkryli i udało im się uciec. W 2022 r. mąż demokratycznej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi został ciężko pobity w swoim domu w Kalifornii.

Zamach na Kirka dołączył po prostu do długoletniej w USA tradycji politycznego terroryzmu, wpisując się na długą listę zabójstw polityków i zaangażowanych politycznie działaczy. Przy okazji jego śmierci przywołuje się m.in. morderstwa prezydenta J.F. Kennedy’ego (1963), jego brata, senatora Roberta F. Kennedy’ego (1968), pastora Martina Luthera Kinga (1968) i nieudane na szczęście zamachy na prezydentów Geralda Forda i Ronalda Reagana.

Chociaż sprawcy zabójstwa Kirka na razie nie schwytano, jest całkiem prawdopodobne, że okaże się nim jakiś fanatyczny wróg Trumpa czy też popierającej go amerykańskiej prawicy. Głębszą przyczyną tej zbrodni może być jednak kultura politycznej przemocy i rosnąca polaryzacja w USA. Na marginesach obu stron amerykańskiej „zimnej wojny domowej” pojawiają się osobnicy zdolni do morderstw, a jeszcze więcej jest popychającej do zbrodni skrajnej retoryki nienawiści. Retoryka ta nasila się w ostatnich latach, dzięki coraz wyraźniejszemu przenoszeniu się politycznych debat do internetu.

Ale jeśli mowa o pośredniej odpowiedzialności, to w retoryce nienawiści, demonizowaniu przeciwnika, podpuszczaniu jednych na drugich, dzieleniu Ameryki na dobrą i złą, w dodatku posługując się notorycznie kłamstwami i demagogią, przoduje sam Donald Trump. Jego żałoba po zamachu na Kirka może być szczera, ale to także krokodyle łzy, bo widać, że prezydent zbija po tej śmierci polityczny kapitał.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Karol, który chce być Donaldem. Zauroczeni Nawrockim mogą się jeszcze rozczarować tą podróbką

Pręży bicepsy, lubi pokrzykiwać, obcesowo traktuje przeciwników. To wystarczyło, żeby Karol Nawrocki podbił serca rozkochanej w Trumpie polskiej prawicy. Tylko że nawet najlepsza podróbka nigdy nie zastąpi oryginału.

Rafał Kalukin
04.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Świat

Podróże z „Polityką”. Uzbekistan bez owijania w bawełnę. W tle trwa wielka gra geopolityczna

Oczarowani uzbeckimi atrakcjami turyści mogą się nie zorientować, że podróżują po kraju, w którym obywatele nie mogą swobodnie wypowiadać swoich opinii, nie ma partii opozycyjnych, a media są pod kontrolą reżimu.

Agnieszka Lichnerowicz
09.09.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski: będzie uczciwie? Bywa absurdalnie. Walka zapowiada się ostra

Już za miesiąc 84 młodych pianistów z całego świata rozpocznie zmagania na 19. Konkursie Chopinowskim. W jakim stanie powita go polska pianistyka i czy jest szansa, by uczestników oceniano w pełni uczciwie?

Dorota Szwarcman
07.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną