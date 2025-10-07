Zamknięte do odwołania

Donald Trump obciął fundusze na programy społeczne, Demokraci w Kongresie zablokowali budżet.

Nieuchwalenie przez amerykański Kongres prowizorium budżetowego doprowadziło do „zamknięcia rządu” (shutdown), czyli wstrzymania, z braku finansowania, działalności administracji państwa. Niezupełnego, bo FBI, kontrolerzy lotów, kontrole bezpieczeństwa na lotniskach, poczta i inne niezbędne do życia służby będą za darmo pracować. Setki tysięcy pracowników federalnej administracji odesłano jednak na bezpłatny urlop, a wielu ludzi nie otrzyma rozmaitych świadczeń socjalnych.

Do shutdownu doszło, bo Demokraci w Senacie odmówili poparcia ustawy budżetowej, domagając się przywrócenia obciętych przez republikańską większość wydatków na ochronę zdrowia: dotacji do wysokich kosztów ubezpieczeń zdrowotnych i funduszy na Medicaid, federalny program ubezpieczeń dla biednych. Głosy Demokratów były niezbędne wobec nieznacznej tylko przewagi Partii Republikańskiej (GOP) w Senacie i wymogu minimum 60 głosów na 100 potrzebnego tam do uchwalania ustaw. Republikanie twierdzą, że to szantaż, i deklarują chęć negocjacji oraz gotowość do ustępstw – ale pod warunkiem że Demokraci zagłosują najpierw za ustawą, „otwierając” rząd. A ci odpowiadają, że Republikanom nie można ufać.

Donald Trump nieraz, nadużywając władzy, odmawiał wydania wyasygnowanych przez Kongres funduszy na programy społeczne. A teraz zagroził, że pracownicy rządu wysłani na bezpłatne urlopy zostaną zwolnieni, co budżetowi przyniesie oszczędności. Do masowych zwolnień zachęcił szefów departamentów (ministerstw) Russell Vought, ultraprawicowy dyrektor Biura Budżetowego w Białym Domu. W historii konfliktów wokół budżetu w USA nie zdarzyło się jeszcze, żeby prezydent wykorzystywał w ten sposób zamknięcie rządu do przeforsowania swego programu. Przebieg obecnego shutdownu świadczy o skali polaryzacji politycznej i skrajnej wzajemnej nieufności obu stron.