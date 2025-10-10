Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została María Corina Machado

W 2025 r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała María Corina Machado – wenezuelska polityczka, liderka obozu demokratycznego i opozycji wobec rządów Nicolása Maduro.

Jak uzasadniono, María Corina Machado została laureatką pokojowego Nobla za niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji. Podkreślono, że nagrodę zdobywa kobieta, która „podtrzymuje płomień demokracji w obliczu narastającej ciemności”, a także „uosabia nadzieję na inną przyszłość, w której podstawowe prawa obywateli są chronione, a ich głosy są słyszane”.

Machado w 1992 r. stworzyła fundację Atenea, a niecałą dekadę później organizację zajmującą się kontrolą wyborów w Wenezueli. W 2011 r. weszła do Zgromadzenia Narodowego z najlepszym wynikiem w całym kraju. Trzy lata później publicznie potępiła łamanie praw człowieka w Wenezueli na forum Stałej Rady ONZ, po czym została wyrzucona z parlamentu.

Dwa lata temu kandydowała w prezydenckich prawyborach w ramach Platformy Jedności Demokratycznej, ale wenezuelski komisarz wyborczy odebrał jej prawa wyborcze na 15 lat. Protestowały m.in. ONZ, UE i Organizacja Państw Amerykańskich. I choć wygrała prawybory, to w styczniu 2024 Sąd Najwyższy potwierdził odebranie jej praw wyborczych (poparła ostatecznie Edmundo Gonzalesa Urrutię). W tym samym roku przyznano jej Nagrodę Sacharowa.

Jak podkreślił szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes, Machado spełnia absolutnie wszystkie kryteria, które powinna spełniać laureatka.

Dzień wcześniej w wywiadzie dla gazety „VG” Frydenes informował, że o tym, kto zostanie tegorocznym laureatem pokojowej nagrody wiedziało „tylko sześć osób”. Decyzja bowiem została podjęta kilka dni wcześniej. Zdradził też, że ostatnie głosowanie odbyło się w w poniedziałek i od tamtego czasu prace trwają już tylko nad uzasadnieniem wyboru.

Pokojowa Nagroda Nobla ogłaszana jest tradycyjnie w Oslo – inaczej niż pozostałe kategorie, które poznajemy w stolicy Szwecji Sztokholmie. Ceremonia wręczenia odbywa się zawsze 10 grudnia, w dniu rocznicy śmierci fundatora nagrody Alfreda Nobla (1833–1896).

Proces wyboru jest tajny, ale co roku krążą mniej lub bardziej prawdopodobne typy, giełda pełna jest potencjalnych laureatów. Swoje przedstawił ostatnio Norweski Instytut Badań nad Pokojem, który stawia w tym roku na kilka organizacji, m.in.: amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy, Sudan Emerging Relief Response, a także warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Trump chciał pokojowego Nobla

Na nagrodzie bardzo zależało prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który wielokrotnie deklarował, że bardzo chce ją mieć. Argumentował liczbą „zakończonych przez siebie wojen” i powtarzaniem, że zasługuje na to wyróżnienie jak nikt inny. Miał nawet o tym rozmawiać z Jensem Stoltenbergiem, Norwegiem i byłym szefem NATO. Presję wywierała m.in. rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, która w sierpniu ogłosiła, że jej szef powinien otrzymać nagrodę.

Jednak eksperci mówili, że raczej nie ma szans na jej zdobycie. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nominuje Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeżeli ten pomoże osiągnąć zawieszenie broni w wywołanej przez Rosję wojnie.

„Jesteśmy odporni na wpływy. Nawet jeśli amerykański prezydent zadzwoniłby do mnie osobiście, to do momentu ogłoszenia tegorocznego laureata nie odbiorę od niego telefonu” – stwierdził Joergen Watne Frydenes. „Nie ma znaczenia, czy osoba do nagrody zostanie zgłoszona setki razy. Czasem wystarczy jeden list z jednym podpisem, by kandydatura zrobiła na Komitecie wrażenie” – dodał szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego.