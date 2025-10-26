1341. dzień wojny. Co będzie, jeśli Rosja użyje broni jądrowej. I czy jej się to opłaci?

Co Rosja zyska, a co straci na użyciu broni jądrowej i czy Zachód słusznie się tego obawia? Nie wolno dopuścić, by wszystkie nasze działania były paraliżowane strachem związanym z użyciem broni atomowej.

Pod Pokrowskiem szerokość pasa terenu, który trzymają Ukraińcy, wynosi już tylko 15 km. Znajdują się w nim dwa miasteczka, sam Pokrowsk i Myrnohrad, oba zamieszkałe przed wojną przez ok. 105 tys. mieszkańców. Niewielu już ich tam zostało, bo walki toczą się już na ulicach Pokrowska i pomału docierają do zabudowań Myrnohradu po wschodniej stronie. Ten szeroki na 14 km „worek” ma głębokość niemal 20 km i jest to kolejna „strefa śmierci”, którą Rosjanie fundują ukraińskim obrońcom. W takich nie do końca zaciśniętych szczękach, gdzie ukraińskie wojska mają mocno ograniczoną swobodę manewru, Rosjanie ostrzeliwują je ze wszystkich stron. W rejonie wsi Wołodymyriwka położonej na północny wschód od Rodyńskie, które z kolei leży na północ od Pokrowska, rosyjskie natarcie z udziałem pojazdów pancernych zostało wczoraj odparte przez wojska ukraińskie z dużymi stratami. Rosjanie stracili trzy czołgi i aż 16 bojowych wozów piechoty. Zginęło też sporo ich żołnierzy, natarcie odpierała ukraińska 33. Brygada Zmechanizowana. Kawałek dalej na wschód, pod Szachowem, w podobnym ataku Rosjanie, usiłując przekroczyć niewielką przeszkodę wodną, stracili sześć kołowych transporterów BTR.

Tymczasem 69. Swirsko-Pomeranska Brygada Osłony Gwardii walcząca w składzie 36. Armii nie popisała się specjalnie. Jej nacierający żołnierze w liczbie ok. 30 (czyli pluton lub dwa o niepełnych stanach) zerwali szyk w czasie natarcia, po czym zaczęli uciekać z pola walki. Sfilmował to ukraiński dron. Taki numer mimo brutalnego terroru to raczej rzecz rzadko spotykana. Ukraińcy bezlitośnie zamieścili filmik w sieci, opisując numerem rosyjskiej jednostki, więc rosyjscy dowódcy dadzą im do wiwatu. Może nawet kogoś rozstrzelają za tchórzostwo w obliczu wroga? Takie polowe egzekucje już się Rosjanom zdarzały. W innym miejscu rosyjski piechur w dość ciekawy sposób popełnił samobójstwo, choć raczej niezamierzone. Rzucił celnie granat na ukraiński pojazd bezzałogowy. Tyle że był to pojazd podobny do niemieckich Goliathów z II wojny światowej i był cały wypełniony materiałem wybuchowym, służąc do „samobójczego” niszczenia obiektów, do których bezzałogowiec by dotarł. Eksplozja była tak potężna, że ciało zabitego nieszczęśnika zostało odrzucone bardzo daleko. To się chyba kwalifikuje do słynnej nagrody Darwina.

Pod Kupiańskiem sytuacja jest równie dramatyczna jak pod Pokrowskiem. Potwierdza się ukraiński odwrót ze wschodniego brzegu Oskiłu na odcinku kupiańskim. Po wcześniejszym zajęciu Puszczanego Rosjanie wkroczyli do Kuryłówki. Teraz linia frontu przebiega na rzece Oskił, choć nie wiadomo, czy ukraińskie wojska pozostają we wschodniej dzielnicy miasta, tzw. Kupiańsku Uzłowym.

Co ciekawe, wczoraj Rosjanie przeprowadzili trzy silne natarcia z udziałem pojazdów pancernych także w rejonie Orichiwa na froncie południowym, ale wszystkie zostały odparte. Nie często słyszy się o tylu atakach z udziałem czołgów i innych pojazdów pancernych jednego dnia.

W dezinformacyjnej narracji rosyjskiej pojawił się nowy wątek: jak Ukrainę dostatecznie uzbroimy (my, czyli Polska), to państwo to napadnie na nas. A to ciekawostka, bo my myśleliśmy, że Ukraina dramatycznie walczy o przetrwanie w wojnie z Rosją, całkowicie zależna od dostaw z Zachodu płynących przez Polskę, a tymczasem oni chcą napaść na nas. Taka historia!

Stany Zjednoczone odwiedził właśnie Kirył Dmitrijew, dyrektor Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Dyskutował on z Amerykanami o możliwych wspólnych przedsięwzięciach handlowych i gospodarczych, ale głównie wysłano go, by siał propagandę. Przy okazji podtrzymał, że Rosja zakończy wojnę w Ukrainie dopiero po osiągnięciu wszystkich swoich celów.

Ben Hodges: nie ma co się bać rosyjskiego straszaka atomowego

Gen. por. Frederick Benjamin „Ben” Hodges III to postać znana, były dowódca sił NATO w Europie w latach 2014–17, a obecnie publicysta, gorący zwolennik pomocy Ukrainie, dostrzegający groźbę ze strony Rosji, a jednocześnie krytyk administracji prezydenta Donalda Trumpa. Nie można odmówić mu wiedzy wojskowej i przypuszczamy, że nadal ma dostęp do różnych informacji, do których dostępu nie mają inni. Właśnie ten generał mówi, by się nie bać rosyjskiej broni jądrowej, bo Rosja jej nie użyje. Dla nas to również sprawa dość oczywista i zaraz wytłumaczymy dlaczego.

W Stanach Zjednoczonych politycy i niektórzy wojskowi mają pewną obsesję na punkcie broni jądrowej. Oczywiście można ich zrozumieć, bo to wynika z samej metodyki oceny ryzyka. Upraszczając, ocena ryzyka to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zjawiska i skali szkodliwych skutków, jakie ze sobą niesie, gdyby się wydarzyło. Większość ludzi skupia się na tym pierwszym elemencie, a pomija ten drugi, nawet w swoim codziennym życiu. Tymczasem w przypadku broni jądrowej prawdopodobieństwo jej użycia jest bardzo nikłe, ale skala skutków – olbrzymia. Dlatego wynik mnożenia jednego elementu przez drugi (gdyby dało się je jakoś sensownie zmierzyć) jest i tak dość znaczący. Dlatego tego zagrożenia po prostu lekceważyć nie można. Z drugiej jednak strony nie można ulegać jądrowemu szantażowi i nie wolno dopuścić, by wszelkie nasze działania były paraliżowane przez strach związany z użyciem broni jądrowej.

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania. Pierwsze to: co Rosja zyskałaby na użyciu broni jądrowej? Powiedzmy, że zniszczono by w ten sposób główną dzielnicę Kijowa, tę z ulicą Bankową, gdzie mieszczą się ukraińskie budynki najważniejszych organów władzy, oraz Pałac Maryjski, będący siedzibą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy wówczas Ukraina by się poddała? A co by było, gdyby np. burmistrz Lwowa Andriej Sadowy ogłosił się tymczasowym prezydentem wolnej Ukrainy do czasu przeprowadzenia nowych wyborów? Czy Zachód by takich władz nie uznał? Oczywiście, że by uznał, jeśli tylko zapadłyby decyzje zgodne z zapisaną w ukraińskiej konstytucji sukcesją lub choćby w jej duchu, gdyby zginęli wszyscy urzędnicy wymienieni w konstytucji. Czy Ukraina by się poddała? Czy byłaby wobec Rosji uległa? Tego też nie wiemy, przypuszczalnie ludzi sparaliżowałby strach, pojawiłaby się nowa fala uchodźców, ale wielu Ukraińców chciałoby nadal walczyć w obliczu tak ciężkich krzywd, jakie wyrządziłaby broń jądrowa. Użycie jej przeciwko wojskom na froncie byłoby natomiast absolutnie pozbawione sensu, bo żeby zadać poważne straty wojskom ukraińskim, trzeba by użyć bardzo wielu ładunków, co i tak nie złamałoby woli oporu narodu ukraińskiego.

A co Rosja mogłaby stracić w takiej sytuacji? Stany Zjednoczone mogłyby się w takiej sytuacji całkowicie wycofać ze wspierania Ukrainy, nawet za europejskie pieniądze. Ale Europa nabrałyby bardzo poważnych obaw, a ludzie by się wystraszyli, że ich może czekać to samo. Domyślamy się, że część opinii publicznej stanowczo przeciwstawiłaby się angażowaniu swojego państwa w Ukrainie, ale druga część społeczeństwa nalegałaby na zdecydowane powstrzymanie Rosji już tam, nim zagrozi innym państwom. Ponadto dałoby to Francji i Wielkiej Brytanii asumpt do tego, by użyć broni jądrowej przeciwko rosyjskim wojskom, które wtargnęłyby na terytorium państw NATO. Bezpośrednią reakcją rządów byłoby dramatyczne zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, a być może również własne, konwencjonalne uderzenia lotnicze na wojska rosyjskie w Ukrainie lub na obiekty wojskowe na terenie Rosji. Nawet gdyby mimo wszystko została dla Rosji jakaś furtka do realizacji własnych planów, to jednak ryzyko jej całkowitego zamknięcia byłoby zbyt wielkie. Nie wiadomo też, jak na coś takiego zareagowałyby Chiny i Indie, a akurat z tymi państwami Rosja się bardzo liczy.

Tymczasem cele Moskwy wciąż są do osiągnięcia środkami konwencjonalnymi. Można dalej łamać Ukrainę, a jednocześnie wojną kognitywną doprowadzić do zmiany władz w głównych państwach Europy w taki sposób, żeby zerwać zachodnią pomoc dla Ukrainy. O ile na froncie wojny w Ukrainie, gdzie rosyjskie wojska nie walczą o terytorium, lecz o przetrącenie moralnego kręgosłupa Ukraińców, na razie końca nie widać, o tyle w wojnie informacyjnej na Zachodzie Rosja odnosi oszałamiające wręcz sukcesy.

A co by było w przypadku zmiany władzy?

Nie jest wykluczone, że w końcu tzw. siłowiki stracą cierpliwość. Obecna metoda działań może prowadzi do zwycięstwa, które jest definiowane jako pożądany stan w środowisku międzynarodowym, ale ile to ma potrwać? Wydaje się, że Rosja zakłada, iż Ukraina będzie się broniła przez 3–4 kolejne lata, jeśli w międzyczasie nie ustanie pomoc z Zachodu. W tym czasie potencjał Rosji będzie cały czas ulegał degradacji, i to zarówno ten militarny, jak i gospodarczy. Jednocześnie Europa będzie się zbroić i przygotowywać na wojnę, kto wie, może również nauczy się walczyć na polu informacyjnym. Szanse Rosji na realizację jej planów będą maleć, aż w pewnym momencie zostanie przekroczony punkt krytyczny, za którym budowa świata wielobiegunowego z rosyjską strefą wpływów w Europie w ogóle nie będzie możliwa. Dlatego w pewnym momencie frakcja siłowików może się zniecierpliwić i zechcieć dokonać zmiany na kremlowskich szczytach. Czy oni sięgną po broń jądrową? Jest to również mało prawdopodobne, dlatego że i dla nich to nieakceptowalne ryzyko. Zwłaszcza że mogłoby to doprowadzić do zdecydowanego pogorszenia się relacji z Chinami, a na to Rosja sobie pozwolić nie może.

Siłowiki mają inny pomysł na pokonanie Ukrainy i pozyskanie strefy wpływów w Europie: mobilizacja, przestawienie gospodarki na tory wojenne i zdecydowane uderzenie z całą mocą, zarówno na Ukrainę, jak i na wybrane państwo NATO, najlepiej któreś z państw bałtyckich. Wówczas pomoc Europy zostanie przekierowana na pomoc w ramach NATO, a Ukraina po radykalnym zmniejszeniu zachodniego wsparcia będzie skazana na upadek. Choćby na poziomie psychologicznym, ludzie mieliby bowiem świadomość, że przestali być w centrum wydarzeń i że nie mogą liczyć na zbyt wiele. To mogłoby być gwoździem do trumny Ukrainy. Obecnie Rosja nie ma sił na takie posunięcie, ale gdyby przeprowadzić totalną mobilizację, to siły by się znalazły. Mimo wszystko w tych kalkulacjach raczej nie ma miejsca dla użycia broni jądrowej.

Jest jeszcze jedna rzecz, której się Zachód boi: upadku Rosji. Ale o tym dlaczego, napiszemy jutro.