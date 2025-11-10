Przejdź do treści
Jak wrócić na kurs? Podczas COP30 powinny zapaść najważniejsze ustalenia od dekady

Uczestnicy szczytu w Belém Uczestnicy szczytu w Belém Anadolu / Getty Images
W brazylijskim Belém trwa COP30, doroczny szczyt klimatyczny.

W portowym mieście, na skraju amazońskiego lasu deszczowego, przedstawiciele blisko 200 państw powinni przyjąć nowe i przede wszystkim bardziej skuteczne sposoby na wyhamowanie globalnego ocieplenia. Wymagają tego okoliczności. Przybywa ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Równolegle rośnie zapotrzebowanie na energię. A poważna część przywódców politycznych wciąż się upiera, że można ją nadal czerpać z paliw kopalnych. Gwiazdą tej populistycznej cofki jest amerykański prezydent Donald Trump, który naukowe dowody w sprawach klimatu nazywa „prognozami głupców” i „największym oszustwem w historii”.

Tym razem powinny zapaść najważniejsze ustalenia od dekady. W 2015 r. w ramach porozumienia paryskiego prawie wszystkie kraje przyjęły własne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wówczas celowano w zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 st. C w porównaniu z epoką przedprzemysłową. Wysiłki okazały się niewystarczające i wyraźnie zeszliśmy z kursu – utrzymanie obecnych przyrzeczeń pozwoliłoby osiągnąć góra 2–3 st. C.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w przedszczytowym raporcie przestrzega jednak, że wdrażane obecnie działania i istniejące możliwości techniczne pchają nas raczej ku 2-8 st. C. Ten rozdźwięk objawi się jeszcze wyższym ryzykiem susz, huraganów, fal upałów, pożarów lasów, zamierania raf koralowych i przyspieszonego wymierania gatunków. W rezultacie miliony ludzi straci miejsca utrzymania i zamieszkania.

Państwa do lutego powinny zgłosić nowe zobowiązania emisyjne na okres po 2030 r., ale przed szczytem zrobiła to raptem niecała dziewięćdziesiątka. Zabrakło Indii (nr 3 na liście emitentów) i Stanów Zjednoczonych (nr 2). Odpowiedzialne za jedną trzecią emisji Chiny i będąca czwartą emitentką Unia Europejska zasygnalizowały jedynie swoje zamiary.

