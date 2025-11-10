Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
10 listopada 2025
Świat

1356. dzień wojny. Konstantyniwka jak Pokrowsk? Szykuje się kolejna strefa śmierci

10 listopada 2025
Ruiny Konstantyniwki Ruiny Konstantyniwki Yan Dobronosov / Reuters / Forum
Ostatnią dużą częścią obwodu donieckiego, która jeszcze nie wpadła w łapy Rosji, jest obszar miast Konstantyniwka, Kramatorsk, Słowiańsk, Raihorodok i Łymań. Ale Rosjanie zaczęli bitwę o Konstantyniwkę z innego powodu.

30 sierpnia 2023 r. ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały lotnisko w Pskowie. Stacjonuje tam 334. Berliński Pułk Lotnictwa Transportowego Gwardii wyposażony w samoloty Ił-76. Trafione zostały cztery takie samoloty i Rosjanie uznali je za „uszkodzone”. Jak właśnie ujawniły zdjęcia satelitarne, po ponad dwóch latach trzy z nich, do dziś nienaprawione, nadal tam stoją i niszczeją. Można więc je uznać za zniszczone, bo do służby już raczej nie wrócą.

Czytaj także: Dlaczego Rosjanie popierają wojnę? Oto zagadka ich odporności

W nocy ukraińskie morskie bezzałogowe jednostki pływające zaatakowały port Tuapse w Kraju Krasnodarskim. W mieście było słychać potężne eksplozje z portu. Nie jest wykluczone, że zostały też trafione wojenne jednostki Floty Czarnomorskiej.

Nie wiadomo, śmiać się czy płakać. W rosyjskim internecie ciekawe info. Jeśli wierzyć nielicznym doniesieniom, personel Sił Powietrzno-Kosmicznych, w tym także latający, narzeka, że podaje im się mięso z konserw z karmą dla psów, kupione tanio na Zachodzie. Ludzie się poskarżyli, poszły pisemne meldunki do własnego dowództwa, które sprawę zignorowało. Napisano więc do Sztabu Generalnego, skąd nadeszła gniewna odpowiedź: „przypomnijcie sobie los dziadów, którzy odparli wroga na jakach i iłach, żywiąc się wyłącznie kaszą z tuszonką”. Niestety ciężko tę informacje potwierdzić, nie wiadomo, czy to nie jest ukraiński żart, bo w Rosji ludzie raczej się pilnują, co piszą w internecie.

Amerykański shut-down negatywnie wpłynął na dostawy broni dla Ukrainy i dla sojuszników z NATO. Niedopełnienie formalności przez urzędników administracji amerykańskiej sprawiło, że wielu rakiet powietrze-powietrze AMRAAM i rakiet przeciwlotniczych Patriot zakupionych przez Ukrainę (w dużej mierze za pieniądze Unii Europejskiej) nie można załadować na statki i wysłać za ocean.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama