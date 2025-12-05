Międzynarodówka skrajnej prawicy w Brukseli. Powstanie „ukrainosceptyczny sojusz”? Braun wyszedł

Półtora kilometra od Parlamentu Europejskiego 3 i 4 grudnia odbyła się kolejna konferencja europejskiej prawicy. Podobnie jak wcześniej organizował ją rząd Viktora Orbána. I znów nawoływano do rewolucji przeciwko dyktaturze Unii Europejskiej.

Konferencja nazywa się „Battle for the soul of Europe” (Bitwa o duszę Europy), a organizuje ją MCC Brussels. To belgijska odnoga Mathias Corvinus Collegium (Kolegium Macieja Korwina), największego prywatnego uniwersytetu na Węgrzech. Uczelnia ma 30 lat, ale stosunkowo niedawno została de facto przejęta przez rząd Viktora Orbána. Szefem jej zarządu został Balázs Orbán, członek gabinetu politycznego węgierskiego premiera (zbieżność nazwisk obu Orbánów jest przypadkowa). Polityczne przejęcie oczywiście ograniczyło swobodę badań pracowników naukowych, ale z pewnością wyszło uczelni na dobre finansowo. Pod rządami obu Orbánów MCC podarowano gotówkę, nieruchomości i pakiety akcji państwowego koncernu paliwowego MOL o łącznej wartości 1,4 mld euro. A także stabilne, idące w miliony euro finansowanie z kancelarii premiera.

Powyższe jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, wbrew rewolucyjnej narracji „korwinistów” MCC nie jest niezależnym podmiotem, tylko tzw. GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization, kierowana przez rząd organizacja pozarządowa). Po drugie, węgierski reżim traktuje MCC zarówno jako jedno z narzędzi forsowania swojej propagandy, jak i kuźnię przyszłych elit. Warto wspomnieć, że założone przez Ordo Iuris (blisko zresztą współpracujące z MCC) Collegium Intermarium było wzorowane właśnie na rozwiązaniu węgierskim. Po trzecie, przekaz kolportowany przez MCC, m.in. na omawianej konferencji, wpisuje się w orbanowską strategię dezintegrowania Unii Europejskiej – wyłożoną niedawno w raporcie MCC i Ordo Iuris.

Po czwarte wreszcie, Balázs Orbán oznajmił niedawno dziennikarzom „Politico”, że chciałby stworzyć „ukrainosceptyczny sojusz”, który działałby jak blok w ramach Komisji Europejskiej. Twierdzenie, które trzy lata temu mogło wydawać się niemożliwe do wypowiedzenia głośno, przechodzi bez echa. Pod koniec drugiego dnia konferencji Orbán zarzucił europejskim liderom, że używają zagrożenia rosyjską agresją jako wymówki dla dalszego forsowania federalizacji UE, unikając szukania rozwiązania dyplomatycznego wojny w Ukrainie i nie wspierając amerykańskiego wysiłku w tym kierunku.

Uczestnikom konferencji najwidoczniej to nie przeszkadza. Zresztą jeden z mówców, Norman Lewis, wprost powiedział, że „prawdziwe zagrożenie nie jest w Moskwie i Pekinie, ale w Brukseli i Berlinie”. Z kolei brytyjski dziennikarz Nick Hugh stwierdził, że „Europa przegrała polityczną wojnę wokół Ukrainy”, bo ciągle tylko gada i nic nie robi. I jeszcze oczekuje, że Trump dalej będzie ją za nią finansował. W rzeczywistości Europa poniosła większy koszt finansowy wsparcia dla Kijowa niż Waszyngton. Europoseł Fideszu András László obwiniał o wysokie ceny energii wyłącznie unijne władze i ich „zielone szaleństwo”, tak jakby wojny w Ukrainie w ogóle nie było. Jeśli fakty nie pasują do moralizującej opowieści o niewdzięcznych europejskich nierobach, tym gorzej dla faktów.

Największe zagrożenie naszych czasów

Gdyby streścić główny przekaz płynący z konferencji, brzmiałby on następująco: Europa jest w wielowymiarowym kryzysie. Jest bezbronna, sypie się ekonomicznie, umiera pod zalewem imigrantów, szczególnie muzułmanów. Z tego ostatniego wynika najważniejsze: Europa umiera kulturowo i duchowo, odeszła bowiem od swojego prawdziwego, oczywiście chrześcijańskiego, korzenia. Europa zapomniała, kim jest i kim być powinna. Europa nie wie, czego chce właściwie bronić i dlaczego. A co gorsza, Europą rządzi obecnie nieusuwalna kasta biurokratów, którzy zmienili ją w dyktaturę, powszechnie stosują cenzurę, a na dokładkę są wrogami chrześcijaństwa i kryptokomunistami.

Europejczycy, po części wzorując się na wyborcach Trumpa, mają już tego stanu rzeczy dość. Dlatego jak kontynent długi i szeroki przestają się bać, powstają przeciwko unijnemu reżimowi, idą po kolejne wyborcze zwycięstwa i żądają przywrócenia wartości, na których zbudowano zachodnią cywilizację. Czyli przede wszystkim wartości chrześcijańskich. Niestety, jak mówili np. prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski czy europoseł PiS Ryszard Legutko, system jest tak skonstruowany, że właściwie nie da się go zmienić. Dlatego Unię trzeba dogłębnie zreformować. Albo wrócić do jej pierwotnych, czysto gospodarczych założeń. Albo zdezintegrować. Albo obalić. Ta rewolucja już nadchodzi i jest nie do zatrzymania.

Stawką jest odmieniane przez wszystkie przypadki przetrwanie zachodniej cywilizacji, traktowane nie metaforycznie, ale jak najbardziej dosłownie. Jeden po drugim mówcy i mówczynie straszyli zebranych wizją upadku naszej kultury, gospodarki i politycznego znaczenia. Tak wygląda prawicy bój o duszę Europy.

Diabeł tkwi w szczegółach

Przyznajmy: część argumentów jest trafna. Europa ma problem z masową migracją, tworząca unijne prawo Komisja Europejska nie jest wybierana w żadnych wyborach, a wielkie unijne projekty, jak Zielony Ład czy pakt migracyjny, mają na tyle dużą bezwładność, że wprowadzanie w nich zmian idzie powoli i opornie. Problem nie polega na tym, że konserwatyści te zjawiska dostrzegają, tylko na tym, że tworzą wokół nich alternatywną rzeczywistość, w której prawda nie ma większego znaczenia. A dominującym jej aspektem jest potężny spisek unijnych, globalistycznych oczywiście, elit.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski przez 20 minut rozwodził się nad tym, jak Donald Tusk niszczy w Polsce demokrację. Mówiąc o przejęciu TVP, nie wspomina oczywiście, jaki był stan zastany, tzn. czym telewizja publiczna była za czasów PiS. Działania prokuratury czy decyzje rządu w sferze sądownictwa przedstawia tak, jakby przed 2023 r. nie działo się tam nic szczególnego. Ot, wszystko działało, przyszedł Tusk, przejął to i tamto, zignorował nawet wyroki Trybunału Konstytucyjnego i zaczęła się – wspierana przez Unię – dyktatura. Do czasu.

Według Kwaśniewskiego bowiem obecne zachowanie UE to tylko „objawy przedśmiertnych spazmów”. Europejscy urzędnicy mieli sugerować, że na fotelu prezydenta chętniej widzieliby Rafała Trzaskowskiego, co ma być dowodem na skandaliczną ingerencję w polski proces wyborczy. Szkoda, że Kwaśniewski nie zauważył rzeczywiście skandalicznego poparcia, jakiego podczas majowego CPAC Poland Nawrockiemu udzielili trumpiści i przedstawiciele europejskiej prawicy. A mógł zauważyć, bo na tym wydarzeniu był. Pisałem o tym dla „Polityki” w maju.

Tomasz Wróblewski przekonywał z kolei, że Unię specjalnie zaprojektowano tak, by była bezsilna i by przegrywała z Amerykanami w dowolnej kategorii. Poza dwiema: w UE najmniej się pracuje i produkuje się najwięcej biurokratycznej papierologii. Problem imigracji? Wróblewski ma proste rozwiązanie: zakończyć nieudany eksperyment z państwem opiekuńczym. Zresztą, dowodził, powołując się na Reagana, i tak już „skończyły nam się cudze pieniądze”. Twierdził także, że nie da się pogodzić trzech unijnych pragnień: demokracji, rozwoju gospodarczego i istnienia unijnych struktur. Nietrudno się domyślić, który z tych celów prezes WEI byłby gotów poświęcić dla dobra dwóch pozostałych.

Pierwszy dzień konferencji zakończyły dwa wyjątkowo kuriozalne wystąpienia. Najpierw brytyjska publicystka Melanie Phillips przekonywała, że judaizm jest absolutnie kluczowy dla zachodniej cywilizacji, zatem obrona Izraela jest absolutnie kluczowa dla jej obrony. Tymczasem walczący z własnymi wartościami Zachód porzucił Izrael (sic!) i wybrał barbarzyństwo i ludobójstwo (muzułmanów na Izraelczykach), nie rozumiejąc, że jest następny w kolejce. Grzegorz Braun musiałby mieć ciekawą minę, ale niestety wyszedł wcześniej.

Następnie wystąpił europoseł hiszpańskiego Vox Jorge Buxadé. Głośno powiedział to, wokół czego inni wcześniej nieco meandrowali: imigracja z państw muzułmańskich to doskonale zaplanowana inwazja, podobna do arabskiego przejęcia Półwyspu Iberyjskiego w średniowieczu. Dlatego trzeba czerpać z 800 lat rekonkwisty i stanąć do walki. Trzeba tylko przestać się bać się etykietek takich jak faszysta, raszysta (sic!) czy skrajna prawica. Wtedy nadejdzie dzień, w którym obudzimy się dumni z bycia Hiszpanami, Włochami, Polakami, Europejczykami. I wygramy.

Podwójne standardy wolności

Dużo czasu i energii poświęcono wolności w ogóle, a w szczególności wolności słowa, cenzury i dezinformacji. Wszyscy zgadzali się, że problem dezinformacji, owszem, istnieje, ale że głównym aktorem ją rozsiewającym jest europejski establishment. Pracujący dla MCC bloger Thomas Fazi kilkakrotnie zapewniał, że całe to gadanie o fake newsach, mowie nienawiści i obcych wpływach oznacza w rzeczywistości wprowadzenie cenzury, forsowanie liberalno-progresywnej agendy i w efekcie obronę upadającej unijnej elity. Chyba tylko jedna mówczyni, brytyjska działaczka Claire Fox, zauważyła, że odsądzane od czci i wiary przepisy o mowie nienawiści chronią także konserwatystów czy chrześcijan. Reszta uczestników najwidoczniej tego drobiazgu nie dostrzegała.

Kolejni mówcy podkreślali, że niesłusznie oskarża się ich o różne -izmy, takie jak rasizm czy nacjonalizm. Szczególnie wymowne było użalanie się na etykietę „populizmu”, pomieszane z retoryką oskarżającą elity o całe zło tego świata i nawoływaniami do odzyskania kontroli, zrzucenia jarzma establishmentu i oczyszczenia uniwersytetów z lewackich miazmatów. Zresztą wielu mówców nie wydawało się tym określeniem przejętych, gdyż sami nazywali swój ruch „konserwatywnym populizmem”.

Widać tu wyraźnie podwójne standardy. Pewne działania są korzystaniem ze swobód, ale inne nie. Pewne stwierdzenia są objęte wolnością słowa, a inne nie. Nazwanie rojących o religijnej wojnie i konieczności powrotu do chrześcijańskiego korzenia oraz odmieniających przez wszystkie przypadki pojęcie państw narodowych nacjonalistami czy religijnymi fundamentalistami jest kłamstwem, przejawem cenzury i informacyjnej wojny liberałów. Ale takim przejawem nie jest nazywanie UE pragnącą kontrolować nasze myśli dyktaturą.

Gdy konserwatyści się organizują, koordynują działania i startują w kolejnych wyborach, jest to przejaw słusznej walki o europejską duszę. Gdy to samo robią środowiska niekonserwatywne, mamy do czynienia z „ideologią woke infiltrującą rządy i europejskie instytucje”. Wielokrotnie podkreślano, że to lewicowe szaleństwo i propaganda są rozpowszechniane przez organizacje pozarządowe, które w istocie są od rządów zależne. Chyba że jedna z takich organizacji zorganizuje prawicową konferencję – wtedy jest to szlachetne i pożądane. Gdy wyborcy w danym kraju wybierają lewicę lub liberałów, jest to objaw istnienia systemu. Gdy większość mają konserwatyści – taka jest widocznie wola ludu. Wolność i chrześcijański szacunek do bliźniego są wartościami, na których zbudowano Europę. Chyba że chodzi o imigrantów, których można, a nawet trzeba, siłą z tejże Europy deportować – do czego wzywał choćby Fabrice Leggeri, europoseł i były szef Frontexu.

Europa tylko chrześcijańska

Organizatorzy dbali o zachowanie wizerunku statecznych konserwatystów, którzy po prostu martwią się realnymi problemami i proponują zdroworozsądkowe rozwiązania. Co i rusz z ich wypowiedzi wyzierały jednak tezy, które trudno za rozsądne i stateczne uznać.

Na przykład, że wszystkiemu jest winna ideologia woke, która już zdominowała europejskie społeczeństwa. Albo że losy Europy przypieczętowano na ostatnim spotkaniu Grupy Bilderberg. Że bliżej nieokreślony establishment celowo i w sposób skoordynowany okłamuje obywateli w kwestii unijnej polityki. Że trzeba czerpać z doświadczeń hiszpańskiej rekonkwisty. Że wyborcze zwycięstwa nie wystarczą, bo po nich trzeba jeszcze pokonać potwora deep state. Że obecna UE przypomina orwellowski rok 1984, a policja myśli istnieje nie metaforycznie, tylko fizycznie. Że decyzja Angeli Merkel o wpuszczeniu imigrantów w 2015 r. była „decyzją George’a Sorosa”. Że naprawa, przynajmniej ta proponowana przez Matta Goodwina z partii Reform UK Nigela Farage’a, musi objąć wzorowane na trumpizmie oranie państwowych instytucji, zwalnianie urzędników darmozjadów i odrzucenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1953 r. (co logicznie wyklucza się z nawoływaniami do powrotu do korzeni unijnego projektu). Że imigracja jest zaprojektowanym procesem, a może raczej: inwazją, mającą na celu etniczną podmianę Europejczyków. Że Rosja powinna być partnerem Europy, wojna w Ukrainie nie jest nasza, a Kijów nie wygra jej bez zachodniej „eskalacji”. Że cały projekt europejski zbudowano wedle wytycznych skrajnie lewicowych ideologii. I dokładnie w celu zniewolenia ludzi i doprowadzenia do upadku gospodarczego kontynentu.

A także: duchowego. Wszystko to bowiem podszyte jest założeniami religijnymi, zahaczającymi o fundamentalizm. Prawie każdy mówca odwoływał się do europejskiego dziedzictwa historycznego. I każdy utożsamiał je z bezpiecznie odległą w czasie kulturą grecko-rzymską oraz z chrześcijaństwem, pomijając zupełnie ostatnie trzysta lat dziedzictwa europejskiego oświecenia i innych myślowych nurtów. Jeden z mówców ocenił wręcz, że w europejskim dziedzictwie mieści się średniowiecze i „może trochę renesansu”, ale nic późniejszego. Gdy niemiecki profesor Werner Patzelt wymieniał siedem czynników, które tę kulturę kształtowały, nie znalazł wśród nich miejsca dla racjonalizmu, sekularyzmu czy rozdziału Kościoła od państwa.

Wreszcie wszyscy zgadzali się co do jednego, aczkolwiek różnie ubierając to w słowa: że jeśli Europa ma przetrwać ten egzystencjalny, nieznany w jej historii kryzys, musi wrócić do chrześcijańskiego korzenia.