Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
10 grudnia 2025
Świat

1386. dzień wojny. Waży się przyszłość Zełenskiego. Zastąpi go „żelazny generał”?

10 grudnia 2025
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski witany przez ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wałerija Załużnego, byłego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy 8 grudnia 2025 r. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski witany przez ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wałerija Załużnego, byłego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy 8 grudnia 2025 r. President Of Ukraine / mat. pr.
Czy Unia Europejska prowadzi zakulisowe zabiegi, by doprowadzić do rezygnacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? Ten, kto go zastąpi, albo tchnie w obronę kraju nowego ducha, albo będzie katastrofa.

Kremlowscy oficjele, w tym prezydent Rosji Władimir Putin, agresywnie promują wyolbrzymione postępy na polu bitwy oraz rzekomą siłę i odporność rosyjskiej gospodarki. Jaki jest rzeczywisty stan państwa, trudno powiedzieć. Rosyjska ekonomia miała upaść już dawno, ale trzyma się całkiem dobrze i nic nie wskazuje na krach. Zachodni ekonomiści, którzy nie rozumieją, jak ona działa, co chwila wieszczą jej upadek, ale z tego nic nie wynika.

Największym problemem Rosji jest obecnie liczba chętnych do kontraktowej służby wojskowej, mimo ciągłego zwiększania wypłat dla tych, którzy chcą wstąpić. W 2026 r. trzeba będzie częściej uciekać się do tzw. skrytej mobilizacji, już teraz prowadzonej intensywnie i pomysłowo. Są też trudności z siłą roboczą, a więc ze spadkiem produkcji, w tym wojennej.

Dla Ukrainy i dla nas samych

8 grudnia Ukraina kontynuowała rozmowy z europejskimi sojusznikami na temat negocjacji pokojowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się tego dnia w Londynie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friederichem Merzem, by omówić współpracę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi i dalsze wsparcie obronne dla Ukrainy.

Ukraina jest gotowa na podpisanie porozumienia pokojowego, ale nie kapitulacji – do czego namawia Waszyngton. W tej sytuacji Unia Europejska musi przyjąć na siebie całkowity ciężar pomocy, by jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Wiadomo bowiem, że dopóki trwają walki w Ukrainie, Rosja nie zaatakuje. Pomoc dla tego państwa ma kluczowe znaczenie dla nas samych. Starmer podkreślił wagę osiągnięcia porozumienia, gwarantującego Ukrainie sprawiedliwy i trwały pokój. W ukraińskim sprawozdaniu ze spotkania odnotowano, że przywódcy powtórzyli, iż plan pokojowy musi uwzględniać integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa ze strony partnerów oraz pełne zawieszenie broni.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
