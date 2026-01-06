Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
6 stycznia 2026
Świat

1413. dzień wojny. O co chodzi z Grenlandią? Oby Europa nie dała się odciągnąć od Ukrainy

6 stycznia 2026
Wybrzeże Grenlandii z powietrza, wrzesień 2025 r. Wybrzeże Grenlandii z powietrza, wrzesień 2025 r. Guglielmo Mangiapane / Reuters / Forum
Z wielkim przerażeniem patrzymy na amerykańskie zakusy na Grenlandię. I to w momencie, kiedy tuż za progiem mamy wojnę z Rosją, która jest jawnym i groźnym przeciwnikiem Europy.

Bezpilotowce z ukraińskiej 412. Brygady Bezpilotowych Systemów „Nemesis” zniszczyły radar kierowania ogniem systemu przeciwlotniczego S-300W. Był on dotąd uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów przeciwlotniczych. Podobno system tego typu był też obecny w Wenezueli, ale tam się raczej nie popisał.

Czytaj także: Fala rosyjskich komentarzy po ataku USA na Wenezuelę. Dostaje się nawet Putinowi

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały w nocy rafinerię ropy naftowej AO Sterlitamakskij Nieftiechimiczeskij Zawod w Sterlitamaku w Republice Baszkorstanu w Rosji. Jak zwykle akcję zwieńczył efektowny pożar w rafinerii. Ale jeszcze ciekawszy był atak na wielki skład amunicji 100. Skład GRAU (wojsk rakietowych i artylerii) w rejonie Kostromy w Rosji, koło miasteczka Neja. Wybuchy były tak potężne, że miasteczko w nocy zostało ewakuowane. Zwolennicy sztucznych ogni i petard byliby zachwyceni.

Tymczasem rosyjskie środki napadu powietrznego trafiły szpital w Kijowie i amerykańskie zakłady spożywcze w Dnipro, gdzie w wyniku ataku wylało się na ulicę ok. 300 ton oleju spożywczego. W atakach użyto 165 dronów rodziny Shahed i 9 pocisków balistycznych Iskander.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył na czasowo pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy SB gen. mjr. Jewhenija Chmarę, dotychczasowego komendanta Centrum Sił Specjalnych „Alfa”.

Na frontach natomiast sytuacja jest bez zmian. Położenie stron ulega niewielkim fluktuacjom, front jest stabilny.

Czytaj także: Doktryna Monroego. Jakie jest miejsce Ukrainy i Europy w nowym koncercie mocarstw?

Art. piąty NATO?

Oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza, premier Włoch Giorgii Meloni, premiera Polski Donalda Tuska, premiera Hiszpanii Pedra Sáncheza, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i premier Danii Mette Frederiksen w sprawie Grenlandii mówi o tym, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz traktatem waszyngtońskim suwerenność i prawo do stanowienia państw musi być przestrzegane. Jest to dość ostrożne oświadczenie, ale niektórzy interpretują je jako możliwość uruchomienia artykułu piątego NATO w państwach europejskich. Nie wiadomo, czy w obliczu zagrożenia z Rosji faktycznie zostanie to zrobione.

Grenlandia – o co z nią chodzi

Grenlandia to największa wyspa na świecie, która nie jest kontynentem. Jej powierzchnia to 2 166 086 km kw., a to olbrzymie tereny. Powierzchnia wszystkich państw Unii Europejskiej (której Grenlandia nie jest członkiem) wynosi 4 233 262 km kw. Na tych olbrzymich terenach mieszka 56,4 tys. ludzi, czyli odrobinę więcej niż liczą sobie Starachowice czy Skierniewice, ale mniej niż mieszka w Stalowej Woli czy w Przemyślu. A to dlatego, że warunki panują tam ciężkie. Większość wyspy to lądolód, gruba warstwa lodu uniemożliwia osiedlanie się i zamieszkanie, więc cała ludność koncentruje się na niewielkich terenach wzdłuż wybrzeża. Wieczna zmarzlina i ekstremalne warunki pogodowe utrudniają budowę i utrzymanie infrastruktury, Grenlandia cierpi więc na brak mieszkań. Ze względu na rzeźbę terenu i lodowce między miastami nie istnieją drogi ani koleje. Transport odbywa się niemal wyłącznie drogą morską lub powietrzną, co drastycznie podnosi koszty życia. Ponadto Grenlandia nie nadaje się do żadnych upraw rolniczych, gleba jest płytka i słabo wykształcona. Klimat polarny i subpolarny sprawia, że jest zimno, niewiele co rośnie, a do tego dochodzi krótkie lato oraz fakt, że od końca listopada do połowy stycznia słońce w ogóle nie wschodzi ponad horyzont, czyli trwa noc polarna.

Ale – co najważniejsze – na Grenlandii są bardzo cenne złoża. Występuje tam pełne spektrum 17 pierwiastków ziem rzadkich, jednak za najbardziej cenne w 2026 r. uznaje się te należące do grupy ciężkich metali ziem rzadkich (HREE) oraz kluczowe lantanowce lekkie wykorzystywane w magnesach. Na Grenlandii, szczególnie w południowej części wyspy, znajdują się znaczące złoża litu. Ponadto są tam też cyrkon, tantal i niob. Co ciekawe, jak dotąd nikt nie eksploatował tych złóż. Ale w 2026 r. ma się to zmienić. Na Grenlandię wchodzi amerykańska firma Critical Metals Corp ze swoim projektem Tanbreez, przy czym umowy przewidują sprzedaż zarówno do USA, jak i do krajów UE. Ważnymi graczami są też kanadyjska firma Brunswick Exploration oraz australijska firma (!) o mylącej nazwie European Lithium, współpracująca z Amerykanami i mająca zajmować się dostawami litu i innych metali do Europy.

Czytaj także: Niezliczone skarby Arktyki

Grenlandia może więc być łakomym kąskiem – w znacznym stopniu pozwala się uniezależnić od Chin, które są obecnie głównym dostawcą metali ziem rzadkich, a także bardzo ważnego w dobie rozwoju elektromobilności i elektroniki litu. Tymczasem Grenlandia – choć nie jest częścią Unii Europejskiej ani NATO i posiada dość szeroką autonomię w ramach Królestwa – należy do Danii.

Od X w. przez pięć stuleci wyspę usiłowali skolonizować wikingowie, ale w międzyczasie z Kanady i Alaski napłynęli Inuici, ostatecznie wypierając wikingów. To właśnie oni stanowią obecnie 80 proc. mieszkańców wyspy. W latach 1721–1953 Grenlandia była kolonią Danii, a później częścią Danii z kilka razy zwiększaną autonomią. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Wspólnot Europejskich, poprzedniczki UE. Mało znanym faktem jest to, że Amerykanie próbowali po II wojnie światowej odkupić Grenlandię od Danii, ale oferta została stanowczo odrzucona. A wcześniej, już w 1910 r., Amerykanie proponowali Danii wymianę Grenlandii na ziemię na Filipinach. Sprawa nie jest więc nowa i wraca jak mantra. Tyle tylko, że Amerykanie, choć okupowali wyspę w latach 1941–45 w obliczu niemieckiej okupacji Danii, nigdy nie grozili użyciem siły, aby swoje plany zrealizować.

Czytaj także: Wenezuelska klątwa surowcowa. USA ruszyły po największe złoża ropy. Co na to rynek?

Groźny precedens

Jeśli Donald Trump zdecydował się na dominację na zachodniej półkuli, jak to zdecydował w strategii bezpieczeństwa narodowego, to nagle interesy amerykańskie i europejskie zderzyły się ze sobą jak nigdy dotąd. Na podstawie tego, co zrobili Amerykanie w Wenezueli, można powiedzieć, że nie dążą oni do budowy strefy wpływów, ale strefy władzy. Przecież wpływy w Europie, a także w Grenlandii, Amerykanie już mają. Ich firmy mogą operować na tych terenach, a poza tym, jeśli się odpowiednio porozumieją z danymi państwami, mogą w nich zakładać bazy wojskowe. Nikt im tego nie broni, do tej pory państwa europejskie cieszyły się z obecności sojuszniczych wojsk amerykańskich. Nawet na Grenlandii mają bazę Pituffik Space Base (do 2023 r. znaną jako Thule), 1,2 tys. km na północ od kręgu polarnego, i jest to posterunek radarowy obserwacji przestrzeni kosmicznej w ramach systemu ostrzegania Stanów Zjednoczonych przed atakiem ze strony rakiet balistycznych. Jest tam blisko 150 żołnierzy amerykańskich z Sił Kosmicznych i Sił Powietrznych z połączonej jednostki 821. Space Base Group. Gdyby Amerykanie chcieli założyć tam bazę morską, zanim zaczęli grozić odebraniem Grenlandii, to zapewne nie byłoby problemu, by się dogadać z Danią. Teraz to może być już trudne.

Wpływy objawiały się też tym, że państwa europejskie liczyły się ze zdaniem Amerykanów, ale decyzje należały do ich suwerennych rządów. W ten sposób USA mogły uważać Europę za swoją strefę wpływów, ale na zasadach partnerskich, bez naruszania niczyjej suwerenności. Wszystko wskazuje jednak na to, że to już nie wystarcza.

Czytaj także: Trump zaostrza w sprawie Grenlandii, ma chrapkę na piasek, metale i ziemię. Ale czy tę wyspę da się kupić?

W czasach zimnej wojny Europa była podzielona, mówiono o tym podziale „strefy wpływów”. Ale to nieprawda. Po zachodniej stronie Żelaznej Kurtyny była amerykańska, partnerska strefa wpływów. Natomiast po wschodniej – sowiecka strefa władzy. Suwerenność państw sowieckiej strefy władzy była ograniczona. Mogły one decydować o pewnych sprawach, ale do pewnego poziomu, swoistej kryszy. Kiedy przychodziło do decyzji w sprawach zasadniczych, pojawiał się nieprzenikalny sufit. Nie można było zmienić systemu władzy, nie można było opuścić sowieckiej strefy władzy. Próbowały i Węgry w 1956 r., i Czechosłowacja w 1968 r., ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Udało się to jedynie Albanii, która w 1969 r. opuściła Układ Warszawski – głównie dlatego, że nie miała granicy z resztą państw bloku wschodniego.

Jeśli Donald Trump chce przenieść Grenlandię ze swojej strefy wpływów (te już ma w Europie) do swojej strefy władzy, której tworzenie rozpoczęto od Wenezueli (ta nie może teraz nie robić tego, co każe Waszyngton), to Europa będzie miała poważny problem. A co, jeśli Grenlandia nie będzie ostatnia? A jeśli pojawi się też problem Gujany Francuskiej? I jak zamierzają Stany Zjednoczone zająć Grenlandię? Będą „zielone ludziki”?

Co powinniśmy zrobić?

Siłowemu przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone trzeba będzie przeciwstawić się wszelkimi dostępnymi środkami, ale w wojnę z USA nie powinniśmy się angażować. Amerykanie chcą tworzyć swoją strefę władzy w swojej części świata, a w naszej mamy inne, o wiele gorsze zagrożenie – Rosja. Ten kraj czyha nie na terytoria zamorskie, ile na nasze własne domy w Europie. Mimo wszystko są one ważniejsze niż dostęp do metali ziem rzadkich, co do którego można się z USA dogadać, ale można też poszukać w Afryce (zasobnej także w kobalt i grafit), ale koniecznie trzeba wygrać wyścig z Chinami. Teraz staje się jasne, dlaczego Rosjanie tak uporczywie pakują swoje macki do Afryki.

Popatrzmy na sytuację. USA za wszelką cenę chcą zakończyć wojnę w Ukrainie, nawet kosztem kapitulacji Ukrainy. Gdyby przyjąć plan Dmitrijewa-Witkoffa w jego pierwotnej wersji, Ukraina byłaby skazana na upadek. W takiej sytuacji my stajemy przed połączonymi siłami Rosji i zniewolonej Ukrainy. I to jest sytuacja, w której z pewnością nie będziemy (jako Europa) w stanie przeciwstawić się amerykańskiej kolonizacji Grenlandii czy ewentualnie Gujany, państw Wspólnoty Brytyjskiej w Ameryce Środkowej ani nawet Kanady. Będziemy mieć o wiele poważniejszy problem z Rosją, który właściwie już mamy.

Czytaj także: Ultimatum Trumpa – pomoc za surowce. Dlaczego ukraińska ziemia budzi takie pożądanie?

Jedynym wyjściem jest dobrze przygotować się na odparcie rosyjskiej agresji, nie licząc nie tylko na pomoc Stanów Zjednoczonych, ale nawet na amerykańskie uzbrojenie i amunicję, bo i z tym może być poważny problem. Musimy rozwijać własne zdolności obronne, własną produkcję, własne wojska. Warto też odnotować, że tym nowym zagrożeniom można się przeciwstawić tylko w Europie całkowicie zjednoczonej, solidarnej, a nie podzielonej. Jeśli nie odrobimy tej lekcji, to może być źle z naszą zachodnią cywilizacją iberyjsko-romańsko-germańsko-zachodniosłowiańsko-nordycką.

Musimy więc nadal wspierać Ukrainę, bo nadzieja na pokrzyżowanie planów Władimira Putina jest. I najlepiej, jak Rosja utknie na dobre w Ukrainie, aż nie będzie w stanie dalej prowadzić wojny. To jest nasz główny cel, na którym należy się skoncentrować w tej absolutnie nowej rzeczywistości, jeszcze do niedawna nie do pomyślenia.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Atak USA na Wenezuelę. Maduro wywieziony z kraju, Trump mówi o „niezwykłym pokazie siły”

    Mateusz Mazzini

  2. USA porywają Maduro. Ta akcja przejdzie do historii operacji specjalnych. Trump zyskał. Kto straci?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Co spowodowało tragiczny pożar w Szwajcarii? Alpejskie kurorty zmieniły się nie do poznania

    Mateusz Mazzini

  4. Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

    Agnieszka Bryc

  5. Świat reaguje na pojmanie Maduro. Europa została ostrzeżona, prawo dżungli zastąpiło dyplomację

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Kraj

Trump cesarzem lokalnych „trumpków”. Ale 2026 może być rokiem korekty

Donald Trump jest twarzą nowej bucowatej, aroganckiej, handlarskiej Ameryki. Wiele wskazuje na to, że poprawki będą szły w stronę realizmu i rozsądku. Oby! W drugim roku ery Trumpa (2 a.T.) wciąż wszystko jest możliwe – nawet zmiana na lepsze.

Jerzy Baczyński
29.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Świat

Chiny budują największy system zapór wodnych na świecie. Mogą być z tego kłopoty

Projekt na Yarlung Tsangpo/Brahmaputrze stanowi poważne wyzwanie inżynieryjne. Nie dość, że warunki są górskie, to jeszcze nikt niczego podobnego nie zbudował, przynajmniej nie w tej skali. To projekt wysokiego ryzyka.

Jędrzej Winiecki
27.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną