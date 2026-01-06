1413. dzień wojny. O co chodzi z Grenlandią? Oby Europa nie dała się odciągnąć od Ukrainy

Z wielkim przerażeniem patrzymy na amerykańskie zakusy na Grenlandię. I to w momencie, kiedy tuż za progiem mamy wojnę z Rosją, która jest jawnym i groźnym przeciwnikiem Europy.

Bezpilotowce z ukraińskiej 412. Brygady Bezpilotowych Systemów „Nemesis” zniszczyły radar kierowania ogniem systemu przeciwlotniczego S-300W. Był on dotąd uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów przeciwlotniczych. Podobno system tego typu był też obecny w Wenezueli, ale tam się raczej nie popisał.

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały w nocy rafinerię ropy naftowej AO Sterlitamakskij Nieftiechimiczeskij Zawod w Sterlitamaku w Republice Baszkorstanu w Rosji. Jak zwykle akcję zwieńczył efektowny pożar w rafinerii. Ale jeszcze ciekawszy był atak na wielki skład amunicji 100. Skład GRAU (wojsk rakietowych i artylerii) w rejonie Kostromy w Rosji, koło miasteczka Neja. Wybuchy były tak potężne, że miasteczko w nocy zostało ewakuowane. Zwolennicy sztucznych ogni i petard byliby zachwyceni.

Tymczasem rosyjskie środki napadu powietrznego trafiły szpital w Kijowie i amerykańskie zakłady spożywcze w Dnipro, gdzie w wyniku ataku wylało się na ulicę ok. 300 ton oleju spożywczego. W atakach użyto 165 dronów rodziny Shahed i 9 pocisków balistycznych Iskander.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył na czasowo pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy SB gen. mjr. Jewhenija Chmarę, dotychczasowego komendanta Centrum Sił Specjalnych „Alfa”.

Na frontach natomiast sytuacja jest bez zmian. Położenie stron ulega niewielkim fluktuacjom, front jest stabilny.

Art. piąty NATO?

Oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza, premier Włoch Giorgii Meloni, premiera Polski Donalda Tuska, premiera Hiszpanii Pedra Sáncheza, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i premier Danii Mette Frederiksen w sprawie Grenlandii mówi o tym, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz traktatem waszyngtońskim suwerenność i prawo do stanowienia państw musi być przestrzegane. Jest to dość ostrożne oświadczenie, ale niektórzy interpretują je jako możliwość uruchomienia artykułu piątego NATO w państwach europejskich. Nie wiadomo, czy w obliczu zagrożenia z Rosji faktycznie zostanie to zrobione.

Grenlandia – o co z nią chodzi

Grenlandia to największa wyspa na świecie, która nie jest kontynentem. Jej powierzchnia to 2 166 086 km kw., a to olbrzymie tereny. Powierzchnia wszystkich państw Unii Europejskiej (której Grenlandia nie jest członkiem) wynosi 4 233 262 km kw. Na tych olbrzymich terenach mieszka 56,4 tys. ludzi, czyli odrobinę więcej niż liczą sobie Starachowice czy Skierniewice, ale mniej niż mieszka w Stalowej Woli czy w Przemyślu. A to dlatego, że warunki panują tam ciężkie. Większość wyspy to lądolód, gruba warstwa lodu uniemożliwia osiedlanie się i zamieszkanie, więc cała ludność koncentruje się na niewielkich terenach wzdłuż wybrzeża. Wieczna zmarzlina i ekstremalne warunki pogodowe utrudniają budowę i utrzymanie infrastruktury, Grenlandia cierpi więc na brak mieszkań. Ze względu na rzeźbę terenu i lodowce między miastami nie istnieją drogi ani koleje. Transport odbywa się niemal wyłącznie drogą morską lub powietrzną, co drastycznie podnosi koszty życia. Ponadto Grenlandia nie nadaje się do żadnych upraw rolniczych, gleba jest płytka i słabo wykształcona. Klimat polarny i subpolarny sprawia, że jest zimno, niewiele co rośnie, a do tego dochodzi krótkie lato oraz fakt, że od końca listopada do połowy stycznia słońce w ogóle nie wschodzi ponad horyzont, czyli trwa noc polarna.

Ale – co najważniejsze – na Grenlandii są bardzo cenne złoża. Występuje tam pełne spektrum 17 pierwiastków ziem rzadkich, jednak za najbardziej cenne w 2026 r. uznaje się te należące do grupy ciężkich metali ziem rzadkich (HREE) oraz kluczowe lantanowce lekkie wykorzystywane w magnesach. Na Grenlandii, szczególnie w południowej części wyspy, znajdują się znaczące złoża litu. Ponadto są tam też cyrkon, tantal i niob. Co ciekawe, jak dotąd nikt nie eksploatował tych złóż. Ale w 2026 r. ma się to zmienić. Na Grenlandię wchodzi amerykańska firma Critical Metals Corp ze swoim projektem Tanbreez, przy czym umowy przewidują sprzedaż zarówno do USA, jak i do krajów UE. Ważnymi graczami są też kanadyjska firma Brunswick Exploration oraz australijska firma (!) o mylącej nazwie European Lithium, współpracująca z Amerykanami i mająca zajmować się dostawami litu i innych metali do Europy.

Grenlandia może więc być łakomym kąskiem – w znacznym stopniu pozwala się uniezależnić od Chin, które są obecnie głównym dostawcą metali ziem rzadkich, a także bardzo ważnego w dobie rozwoju elektromobilności i elektroniki litu. Tymczasem Grenlandia – choć nie jest częścią Unii Europejskiej ani NATO i posiada dość szeroką autonomię w ramach Królestwa – należy do Danii.

Od X w. przez pięć stuleci wyspę usiłowali skolonizować wikingowie, ale w międzyczasie z Kanady i Alaski napłynęli Inuici, ostatecznie wypierając wikingów. To właśnie oni stanowią obecnie 80 proc. mieszkańców wyspy. W latach 1721–1953 Grenlandia była kolonią Danii, a później częścią Danii z kilka razy zwiększaną autonomią. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Wspólnot Europejskich, poprzedniczki UE. Mało znanym faktem jest to, że Amerykanie próbowali po II wojnie światowej odkupić Grenlandię od Danii, ale oferta została stanowczo odrzucona. A wcześniej, już w 1910 r., Amerykanie proponowali Danii wymianę Grenlandii na ziemię na Filipinach. Sprawa nie jest więc nowa i wraca jak mantra. Tyle tylko, że Amerykanie, choć okupowali wyspę w latach 1941–45 w obliczu niemieckiej okupacji Danii, nigdy nie grozili użyciem siły, aby swoje plany zrealizować.

Groźny precedens

Jeśli Donald Trump zdecydował się na dominację na zachodniej półkuli, jak to zdecydował w strategii bezpieczeństwa narodowego, to nagle interesy amerykańskie i europejskie zderzyły się ze sobą jak nigdy dotąd. Na podstawie tego, co zrobili Amerykanie w Wenezueli, można powiedzieć, że nie dążą oni do budowy strefy wpływów, ale strefy władzy. Przecież wpływy w Europie, a także w Grenlandii, Amerykanie już mają. Ich firmy mogą operować na tych terenach, a poza tym, jeśli się odpowiednio porozumieją z danymi państwami, mogą w nich zakładać bazy wojskowe. Nikt im tego nie broni, do tej pory państwa europejskie cieszyły się z obecności sojuszniczych wojsk amerykańskich. Nawet na Grenlandii mają bazę Pituffik Space Base (do 2023 r. znaną jako Thule), 1,2 tys. km na północ od kręgu polarnego, i jest to posterunek radarowy obserwacji przestrzeni kosmicznej w ramach systemu ostrzegania Stanów Zjednoczonych przed atakiem ze strony rakiet balistycznych. Jest tam blisko 150 żołnierzy amerykańskich z Sił Kosmicznych i Sił Powietrznych z połączonej jednostki 821. Space Base Group. Gdyby Amerykanie chcieli założyć tam bazę morską, zanim zaczęli grozić odebraniem Grenlandii, to zapewne nie byłoby problemu, by się dogadać z Danią. Teraz to może być już trudne.

Wpływy objawiały się też tym, że państwa europejskie liczyły się ze zdaniem Amerykanów, ale decyzje należały do ich suwerennych rządów. W ten sposób USA mogły uważać Europę za swoją strefę wpływów, ale na zasadach partnerskich, bez naruszania niczyjej suwerenności. Wszystko wskazuje jednak na to, że to już nie wystarcza.

W czasach zimnej wojny Europa była podzielona, mówiono o tym podziale „strefy wpływów”. Ale to nieprawda. Po zachodniej stronie Żelaznej Kurtyny była amerykańska, partnerska strefa wpływów. Natomiast po wschodniej – sowiecka strefa władzy. Suwerenność państw sowieckiej strefy władzy była ograniczona. Mogły one decydować o pewnych sprawach, ale do pewnego poziomu, swoistej kryszy. Kiedy przychodziło do decyzji w sprawach zasadniczych, pojawiał się nieprzenikalny sufit. Nie można było zmienić systemu władzy, nie można było opuścić sowieckiej strefy władzy. Próbowały i Węgry w 1956 r., i Czechosłowacja w 1968 r., ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Udało się to jedynie Albanii, która w 1969 r. opuściła Układ Warszawski – głównie dlatego, że nie miała granicy z resztą państw bloku wschodniego.

Jeśli Donald Trump chce przenieść Grenlandię ze swojej strefy wpływów (te już ma w Europie) do swojej strefy władzy, której tworzenie rozpoczęto od Wenezueli (ta nie może teraz nie robić tego, co każe Waszyngton), to Europa będzie miała poważny problem. A co, jeśli Grenlandia nie będzie ostatnia? A jeśli pojawi się też problem Gujany Francuskiej? I jak zamierzają Stany Zjednoczone zająć Grenlandię? Będą „zielone ludziki”?

Co powinniśmy zrobić?

Siłowemu przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone trzeba będzie przeciwstawić się wszelkimi dostępnymi środkami, ale w wojnę z USA nie powinniśmy się angażować. Amerykanie chcą tworzyć swoją strefę władzy w swojej części świata, a w naszej mamy inne, o wiele gorsze zagrożenie – Rosja. Ten kraj czyha nie na terytoria zamorskie, ile na nasze własne domy w Europie. Mimo wszystko są one ważniejsze niż dostęp do metali ziem rzadkich, co do którego można się z USA dogadać, ale można też poszukać w Afryce (zasobnej także w kobalt i grafit), ale koniecznie trzeba wygrać wyścig z Chinami. Teraz staje się jasne, dlaczego Rosjanie tak uporczywie pakują swoje macki do Afryki.

Popatrzmy na sytuację. USA za wszelką cenę chcą zakończyć wojnę w Ukrainie, nawet kosztem kapitulacji Ukrainy. Gdyby przyjąć plan Dmitrijewa-Witkoffa w jego pierwotnej wersji, Ukraina byłaby skazana na upadek. W takiej sytuacji my stajemy przed połączonymi siłami Rosji i zniewolonej Ukrainy. I to jest sytuacja, w której z pewnością nie będziemy (jako Europa) w stanie przeciwstawić się amerykańskiej kolonizacji Grenlandii czy ewentualnie Gujany, państw Wspólnoty Brytyjskiej w Ameryce Środkowej ani nawet Kanady. Będziemy mieć o wiele poważniejszy problem z Rosją, który właściwie już mamy.

Jedynym wyjściem jest dobrze przygotować się na odparcie rosyjskiej agresji, nie licząc nie tylko na pomoc Stanów Zjednoczonych, ale nawet na amerykańskie uzbrojenie i amunicję, bo i z tym może być poważny problem. Musimy rozwijać własne zdolności obronne, własną produkcję, własne wojska. Warto też odnotować, że tym nowym zagrożeniom można się przeciwstawić tylko w Europie całkowicie zjednoczonej, solidarnej, a nie podzielonej. Jeśli nie odrobimy tej lekcji, to może być źle z naszą zachodnią cywilizacją iberyjsko-romańsko-germańsko-zachodniosłowiańsko-nordycką.

Musimy więc nadal wspierać Ukrainę, bo nadzieja na pokrzyżowanie planów Władimira Putina jest. I najlepiej, jak Rosja utknie na dobre w Ukrainie, aż nie będzie w stanie dalej prowadzić wojny. To jest nasz główny cel, na którym należy się skoncentrować w tej absolutnie nowej rzeczywistości, jeszcze do niedawna nie do pomyślenia.