Obrona Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski znów zamieszał na szczytach władzy, próbując odbudować swoją pozycję podkopaną przez wielki skandal korupcyjny.

Najistotniejsza zmiana to mianowanie gen. Kyryła Budanowa szefem prezydenckiej kancelarii. Dotychczas Budanow dowodził Głównym Zarządem Wywiadu Wojskowego (HUR), który za jego czasów odniósł wiele spektakularnych sukcesów w walce z Rosją. Generał dosłużył się tytułu Bohatera Ukrainy i zdobył popularność w społeczeństwie. Gdyby dziś odbyły się wybory, Zełenski przegrałby nie tylko z byłym dowódcą sił zbrojnych gen. Walerym Załużnym, ale i z Budanowem. W Kijowie spekuluje się, że w zamian za wejście do kancelarii dostał od Zełenskiego obietnicę, że to on będzie kandydatem w nowych wyborach prezydenckich. Do tych jednak daleko – mimo że naciskają na nie i Rosja, i Stany Zjednoczone, to nie da się ich przeprowadzić w warunkach wojny.

Dzięki wspomnianej nominacji prezydent może mieć na oku jednego z głównych konkurentów i złożyć na jego barki część odpowiedzialności m.in. za rozmowy pokojowe. Popularny generał ma też szansę zwiększyć wiarygodność samego Zełenskiego. A ta została potężnie nadszarpnięta przez aferę Mindyczgate – w której ważni urzędnicy (m.in. były wicepremier, ministrowie sprawiedliwości i energetyki), a także bliscy znajomi prezydenta (np. biznesmen Tymur Mindycz), mieli brać udział w kradzieży publicznych pieniędzy na wielką skalę. W wyniku tego skandalu musiał odejść także Andrij Jermak – wieloletni szef kancelarii prezydenta, powiernik i przez lata faktycznie druga osoba w państwie.

Inna kontrowersyjna zmiana kadrowa to odwołanie gen. Wasyla Maluka – szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU radziła sobie nie gorzej niż HUR. Najsłynniejszą operacją była oczywiście „Pajęczyna”, kiedy ukraińskie drony zaatakowały warte setki milionów dolarów bombowce strategiczne na lotniskach w głębi Rosji. Za Malukiem wstawili się najważniejsi dowódcy wojskowi.