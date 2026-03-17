Szwecja mówi „A”, myśli o bombie, na USA nie liczy. „Kraj inżynierów” lubi być w forpocztach zmian

Alamy Stock Photo / BEW
Szwedzi znów myślą o bombie atomowej. Kiedyś byli blisko jej zbudowania, ale powstrzymały ich amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, w które już dziś nie wierzą.

Relacje polsko-szwedzkie ostatni raz były tak dobre jeszcze przed potopem, o czym świadczy zeszłotygodniowa wizyta króla Karola XVI Gustawa nad Wisłą. Zagrożenie rosyjskie wymusza współpracę zbrojeniową – Szwedzi zbudują dla Polski trzy okręty podwodne – ale też zbliża perspektywy w sprawach bezpieczeństwa. Szwecja, obok Polski, to kolejny kraj północnej Europy, który myśli o bombie. Przy czym Szwedzi są od nas znacznie dalej.

Jeszcze niedawno szwedzka debata na temat broni jądrowej dotyczyła tylko rozbrojenia. Jednak idealizm i pacyfistyczne ambicje przeminęły. Szwecja, która w 1968 r. podpisała Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), zaczyna dyskutować o własnym programie nuklearnym. „Dopóki niebezpieczne kraje mają broń jądrową, dopóty porządne demokracje też muszą mieć do niej dostęp” – mówi premier Szwecji Ulf Kristersson. Jego rząd bierze udział w rozmowach o broni jądrowej, które są prowadzone w ramach NATO. Brytyjski „Daily Telegraph” informuje o rozmowach Szwecji z Francją i Wielką Brytanią w sprawie ewentualnego dołączenia do ich programu odstraszania nuklearnego.

Ale Szwedzi myślą też o własnej bombie. Zwolennikiem powrotu do szwedzkiego programu nuklearnego jest m.in. Jimmie Åkesson, lider drugiej co do wielkości partii w Riksdagu – nacjonalistycznych Szwedzkich Demokratów. Parlamentarzyści tego ugrupowania deklarowali ostatnio, że są również zwolennikami rozmieszczania na terenie kraju obcej broni jądrowej, chociaż przed wejściem do NATO uzgodniono, że nie nastąpi to w czasie pokoju.

O dołączeniu do europejskiego programu atomowego rozprawia wicepremierka Ebba Busch, liderka Chrześcijańskich Demokratów, a znajdujący się dziś w opozycji Socjaldemokraci nie protestują.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Świat; s. 56
Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu

Pisarka, kulturoznawczyni, dziennikarka i tłumaczka literatury szwedzkiej. Autorka cenionych reportaży o współczesnej Szwecji: „Samotny jak Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią bywać sami”, „Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie”, „Szwedzka sztuka kochania. O miłości i seksie na Północy” oraz nie-przewodnika „Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą”, „Wolności moja. Książka o poszukiwaniu”. Napisała także kilka powieści: „Własne miejsca”, „Rówieśniczki”, „Ostatnia powieść Marcela” i „Bardzo zimna wiosna” (ta ostatnia książka to kryminał). Pomysłodawczyni i współautorka antologii rozmów o czytelnictwie i jego promocji „Szwecja czyta. Polska czyta”.

Ze szwedzkiego na polski Tubylewicz przełożyła m.in. cztery powieści Majgull Axelsson, głośną trylogię Jonasa Gardella o AIDS w Szwecji „Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek”, kilka reportaży Macieja Zaremby, nominowany do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (także za przekład) reportaż Niklasa Orreniusa „Strzały w Kopenhadze” oraz wielką powieść szwedzkojęzycznego Fina Kjella Westö „Niebo w kolorze siarki”. Prowadzi podkast Morze możliwości. Mieszka w Sztokholmie. Więcej na: www.katarzynatubylewicz.pl.
