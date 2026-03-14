„Miał być sukces, jest ból głowy”. Nawet Orbán nie odrzuca SAFE. Europa w konsternacji po wecie Nawrockiego

Mateusz Mazzini
„Miał być sukces, jest ból głowy”. Nawet Orbán nie odrzucił SAFE. Europa w konsternacji po wecie Nawrockiego

14 marca 2026
Premier Donald Tusk podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Warszawa, 14 lutego 2026 r. Premier Donald Tusk podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Warszawa, 14 lutego 2026 r. KPRM / mat. pr.
Zagraniczne media i komentatorzy są nie tyle przestraszni, co zdziwieni ruchem prezydenta w sprawie programu SAFE. I podkreślają, że Polska przestała być właśnie stabilnym i przewidywalnym sojusznikiem dla reszty kontynentu.

„Rząd Tuska walczył o utworzenie programu SAFE w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wszystkimi dostępnymi środkami. Miało to być wielkim triumfem centrowej koalicji rządzącej” – pisze Adam Hsakou we francuskim magazynie „L’Express”. Tymczasem, jak twierdzi autor, SAFE stał się zalążkiem kryzysu instytucjonalnego w Polsce.

Hsakou podkreśla, że sytuacja wokół niskooprocentowanych pożyczek ze środków unijnych na zakupy zbrojeniowe jest trudna do zrozumienia i zracjonalizowania dla zewnętrznych obserwatorów. Z jednej strony Polska miała być przecież głównym beneficjentem programu, jest też krajem przyfrontowym, graniczącym z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Z drugiej – kraj ma szczególne znaczenie dla obecnej amerykańskiej administracji, dla której SAFE jest jednoznacznie negatywny, bo nie pozwala ze środków unijnych kupować większości uzbrojenia za oceanem.

Polska się odsuwa

Alberto Alemanno, prawnik i wykładowca uniwersytetu HEC Paris, popularny komentator polityki europejskiej, napisał z kolei w mediach społecznościowych, że argumenty podawane przez prezydenta Nawrockiego w uzasadnieniu jego weta nie są wcale nowe. Już wcześniej Mateusz Morawiecki, były premier w rządzie PiS, wielokrotnie wygłaszał je na rozmaitych forach europejskich.

Warto przypomnieć, że Morawiecki często publikuje teksty na łamach mediów głównego nurtu, np. w europejskiej odsłonie serwisu Politico. Zawsze wtedy krytykuje mechanizmy rządzące wypłatami pieniędzy – w ramach grantów czy pożyczek – przez Unię Europejską. Alemanno konkluduje, że trudno w sytuacji weta uznawać Polskę za wiarygodnego i stabilnego sojusznika innych państw UE prowadzących działania w celu wzmocnienia swojego potencjału obronnego.

„Polska sama odsuwa się od tej szansy inwestycyjnej” – pisze prawnik, z czym jednak nie wszyscy komentujący się zgadzają. Dr Paweł Zerka z Europejskiej Rady Spraw Międzynarodowych przypomina, że zarówno opinia publiczna, jak i strona rządowa w Polsce popierały i nadal popierają SAFE.

Weto jako początek kampanii wyborczej

Wspomniane już Politico, podobnie jak centrum analityczne GLOBSEC, zwraca natomiast uwagę, że weto Nawrockiego w praktyce oznacza początek kampanii wyborczej przed głosowaniem 2027 r. Brukselski serwis opisuje sytuację na krajowej scenie politycznej, wskazując, że Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej wygra wybory, ale może mieć spore problemy ze stworzeniem większości w parlamencie. Matematyczną większość miałby bowiem PiS w sojuszu z Konfederacją i jeszcze bardziej radykalną, „otwarcie antysemicką” Konfederacją Korony Polski Grzegorza Brauna.

W obu tych tekstach przeczytać można, że strony sporu wokół SAFE różniły się przede wszystkim w ocenie ryzyka dla suwerenności narodu. Podczas gdy strona rządowa koncentruje się na natychmiastowym wydawaniu pieniędzy na zbrojenia z obawy przed rosyjskim atakiem, PiS i Nawrocki przestrzegają przed utratą suwerenności w przypadku interwencji Unii w finansowanie polskiej armii.

Niebezpieczeństwo europejskie

Le Monde”, największy dziennik we Francji, cytuje Donalda Tuska, mówiącego, że propozycja Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego „nie daje żadnych dodatkowych środków na armię, a jedynie nowe instytucje i biurokrację”. Gazeta bierze też w cudzysłów słowo „suwerenistyczny”, opisując plan opozycji na zastąpienie środków unijnych ruchem księgowym ze strony Banku Centralnego. Przypomina także, że Polska jest jedynym z 19 krajów Wspólnoty, które aplikowały o środki z tego mechanizmu, a który ostatecznie nie zdecydował się na przyjęcie ustawy regulującej wzięcie kredytu. Co jest o tyle trudne do zrozumienia, że to największe państwo wschodniej flanki NATO, bezpośrednio narażone choćby na działania dywersyjne.

Niemiecka „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa z kolei, że brak środków unijnych dla polskiej armii, ale też dla innych służb – policji, straży granicznej, straży pożarnej – może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo całej wschodniej flanki Sojuszu. Zagrozi rozwojowi „Tarczy Wschód”, którą niemiecka gazeta przedstawia jednoznacznie jako ważną nie tylko dla polskiego, ale całościowo dla europejskiego bezpieczeństwa.

W tekście popularnego „FAZ” przeczytać też można o „eurosceptycznym prezydencie” Nawrockim, który zdecydował się zawetować ustawę, tym samym przenosząc spór polityczny nawet na kwestie bezpieczeństwa narodowego, co do tej pory w Polsce było zjawiskiem nieobecnym.

Argument „suwerennościowy”

Brytyjskie media, na czele z BBC i dziennikami – jak „The Times” i „The Guardian” – piszą o SAFE i wecie prezydenta w dość przewidywalny, choć stonowany sposób. Opisują uczestników sporu według zajmowanych przez nich pozycji ideologicznych: rząd Tuska jako proeuropejski, Nawrockiego z PiS jako eurosceptycznych. Zwraca jednak uwagę fakt, że w mediach anglosaskich brakuje opinii radykalnych, jednoznacznych, ostrych – typowych dla polskiego dyskursu medialnego wokół SAFE. Dominuje zdziwienie i swego rodzaju konsternacja.

Czytamy, że w żadnym innym państwie nie pojawił się argument „suwerennościowy”, który zdominował przekaz prezydenta i opozycji. Trudno jest zachodnim komentatorom zrozumieć ruch polskiej głowy państwa w obliczu istniejącego, bardzo poważnego zagrożenia ze strony Rosji. Zwłaszcza że inne kraje rządzone przez podobnie konserwatywnych polityków, jak Giorgia Meloni we Włoszech czy nawet Viktor Orbán na Węgrzech, pieniędzy z SAFE nie odrzuciły.

Ten drugi polityk jest szczególnie ciekawym przypadkiem, wszak Węgry, podobnie jak Polska, nie należą do eurostrefy, więc mogłyby używać popularnego na polskiej prawicy twierdzenia o kredycie w obcej walucie – czego jednak nie robią.

Plan B nie pomoże

Trudno jednoznacznie podsumować komentarze po wecie Karola Nawrockiego. Wielu w Europie zachowuje się, jakby tego sporu w ogóle nie rozumiało. I być może właśnie to jest najlepszym streszczeniem awantury wokół SAFE. Jest szkodliwa, niebezpieczna, ryzykowna właśnie dlatego, że wzięła się znikąd i dotyczy czegoś, co nigdy nie powinno być przedmiotem politycznych kontrowersji i spekulacji – bezpieczeństwa narodowego.

W dodatku weto Nawrockiego poważnie nadszarpnęło – o ile nie zrujnowało – pozytywny wizerunek Polski za granicą jako państwa, które od lat konsekwentnie się zbroi, zachęca do tego innych, ale też ostrzega przed rosyjskim ryzykiem. Tego nie da się naprawić żadną uchwałą, „planem B” czy prawnym manewrem. Z punktu widzenia międzynarodowego to strata bezpowrotna.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Nowy przywódca Iranu wybrany. Ceny ropy naftowej wystrzeliły. Wrze na całym Bliskim Wschodzie

    Redakcja „Polityki”

  2. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. O jego zakulisowych wpływach krążyły legendy

    Łukasz Wójcik

  3. 1479. dzień wojny. Które państwa NATO Rosja zaatakuje jako pierwsze? To widać jak na dłoni

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. 1473. dzień wojny. Koła czy gąsienice? Ukraińska artyleria znalazła sposób na drony

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Płoną tankowce w cieśninie Ormuz. Mnożą się teorie, co dalej. A może w tym wszystkim chodzi o Chiny?

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Polka, która oskarżyła Weinsteina: „Długo pamiętałam jego spojrzenie. I tembr głosu”

Jedni będą wierzyć ofiarom Weinsteina i Epsteina, inni będą je hejtować, a jeszcze inni przekonywać, że wiedziały, na co się decydują – mówi Kaja Sokoła, była polska modelka, która oskarżyła Harveya Weinsteina o gwałt. Miała wtedy 16 lat.

Katarzyna Kaczorowska
01.03.2026
null
Świat

W imię ojca. Modżtaba Chamenei Najwyższym Przywódcą Iranu. Co to byłby za fikołek historii!

Nowym Najwyższym Przywódcą Iranu zostanie syn Alego Chameneiego Modżtaba. Donald Trump nie powinien wybrzydzać. Gorzej z Irańczykami.

Łukasz Wójcik
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Świat

Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

W połączonej operacji siły izraelsko-amerykańskie wzięły na cel przywódców politycznych i wojskowych Iranu. Oznacza to uderzenie nie tylko w zasoby ekonomiczne i wojskowe, ale w centrum decyzyjne wroga z jego liderami na czele. To ważny sygnał dla innych wrogów USA i NATO.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
02.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
