Mateusz Mazzini
Bajka o Królewnie Śnieżce. Czy powrót Rosji do globalnej gospodarki jest już nieunikniony?

„Rosyjska gospodarka nie jest na granicy upadku, ale nie jest też w dobrym stanie".
Rozmowa z Charlesem Heckerem, brytyjskim analitykiem i ekspertem od rosyjskiej gospodarki, o tym, czy i kiedy możliwy będzie reset z Rosją.
MATEUSZ MAZZINI: – Czy powrót Rosji do globalnej gospodarki jest już nieunikniony?
CHARLES HECKER: – Amerykańscy biznesmeni są od dawna gotowi na współpracę z potencjalnymi rosyjskimi partnerami. Zresztą nie tylko oni. Uwaga mediów koncentruje się na Stevie Witkoffie i Kirillu Dimitrijewie, bo oni najczęściej są twarzami kolejnych szczytów pomiędzy Waszyngtonem i Moskwą. W ciągu ostatnich 14 miesięcy Witkoff był w Rosji siedem razy. Dimitrijew do USA pojechał co najmniej dwa razy, przynajmniej z tego, co wiemy. Oni na pewno odgrywają ważną rolę, ale tylko dlatego, że są pośrednikami pomiędzy Trumpem i Putinem. Odkąd Trump wrócił do Białego Domu, w USA pojawił się apetyt na reset z Rosją i z każdym miesiącem jedynie rośnie.

Ale skąd on się w ogóle bierze? W polskiej polityce mówi się, że każda kolejna amerykańska administracja musi zafundować sobie reset z Rosją, żeby się potem tej Rosji sama nauczyć. Działania Trumpa to powtórka z tego schematu?
I tak, i nie. Putin rządzi Rosją od 2000 r., to już 26. rok jego władzy. W tym czasie Ameryka miała czterech różnych prezydentów, kilka ekip rządzących, a mimo to wszyscy ciągle zadają pytanie: kim pan jest, panie Putin? Zupełnie jakby każda kolejna administracja chciała się tego Putina uczyć na nowo i ostatecznie go przejrzeć. Pod tym względem Trump nie różni się od poprzedników. Natomiast to, co sprawia, że obecna sytuacja jest wyjątkowa, to fakt, że mówimy o ewentualnym resecie z Rosją, po tym jak wcześniej nastąpił stamtąd potężny exodus zachodniego biznesu.

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Świat; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Bajka o Królewnie Śnieżce"
Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
