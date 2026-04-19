Mateusz Mazzini
19 kwietnia 2026
Świat

Exit polls. Rumen Radew wygrywa wybory. Bułgaria może stać się nową europejską stolicą populizmu

Rumen Radew, były prezydent Bułgarii Rumen Radew, były prezydent Bułgarii Daniel Yovkov / Hans Lucas Agency / Forum / Forum
W przeprowadzonych w niedzielę przyspieszonych wyborach Progresywna Bułgaria, nominalnie lewicowe ugrupowanie założone niedawno przez byłego prezydenta Rumena Radewa, zdobyło 38,7 proc. głosów. Teraz rozpoczyna się poszukiwanie koalicyjnego partnera.

Zgodnie z przedwyborczymi sondażami Progresywna Bułgaria bez większych problemów pokonała pozostałe ugrupowania, uzyskując 38,7 proc. głosów (wyniki exit poll Alpha Research). Drugie miejsce zajęła formacja GERB, której pełna nazwa brzmi: Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii. To centroprawicowa partia, należąca do Europejskiej Partii Ludowej i dominująca w odchodzącej właśnie koalicji rządowej. GERB zwyciężył w wyborach w październiku 2024 r., zdobywając 25,5 proc. poparcia, co przełożyło się wówczas na 69 mandatów w 240-osobowym parlamencie.

Tym razem proeuropejscy chadecy uzyskali jedynie 14,8 proc. głosów. Trzecie miejsce przypadło wspólnej liście, na której znalazła się partia Kontynuujemy Zmianę, startująca razem z Demokratyczną Bułgarią – to dwie formacje o orientacji socjalliberalnej, ale mające w swoich programach silny element populistyczny, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej.

Drugi Fico?

Dla Progresywnej Bułgarii brak większości i to, że ruch został zdefiniowany dopiero w marcu, oznacza konieczność znalezienia koalicyjnego partnera. To nie będzie dla Radewa łatwe zadanie. On sam jest postacią mocno kontrowersyjną, choć typową dla bułgarskiej polityki ostatnich lat. Bułgarom brakuje bowiem politycznej stabilności – w niedzielę poszli do urn po raz ósmy w ciągu zaledwie pięciu lat.

Radew był prezydentem kraju, ma za sobą też karierę w wojsku, gdzie służył jako pilot myśliwca. W kampanii wyborczej budował wizerunek człowieka walczącego z elitami i korupcją, obrońcy interesów mniej zamożnych wyborców. Komentatorzy niejednokrotnie wytykali mu hipokryzję, przypominając, że wywodzi się z klasy politycznej, która przez dekady na korupcję dawała przyzwolenie.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
