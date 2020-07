Dr Bartłomiej Krynicki o tym, co można robić na siłowni, by wzmocnić ciało, i czy jest to miejsce dla każdego.

TERESA OLSZAK: – Gdy pierwszy raz przyszłam na siłownię, zestresowałam się. Tyle maszyn, nie wiedziałam, od czego zacząć. Zatem: od czego zacząć?

BARTŁOMIEJ KRYNICKI: – Na siłowni zawsze są instruktorzy i trenerzy, trzeba zwrócić się do któregoś z nich, poinformować, że to nasz pierwszy raz, zapytać, jakie ćwiczenia można wykonywać, i poprosić o wytłumaczenie, do czego służą poszczególne urządzenia i jak je obsługiwać. Dobry instruktor poinstruuje także, w jaki sposób powinniśmy ćwiczyć.