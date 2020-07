Autołaskawość. Niezbyt surowo dla siebie

Anna Oleksy o tym, że żeby wytrwać w motywacji do aktywności fizycznej, trzeba poważnie ze sobą porozmawiać, nie oceniać się zbyt surowo i nie próbować być od razu mistrzem świata.

KATARZYNA KAZIMIEROWSKA: – Przed pandemią regularnie chodziłam na siłownię. Teraz mogłabym do tego wrócić, ale siadła mi motywacja. Czy to typowe?

ANNA OLEKSY: – Niestety tak. Bo pani zaangażowanie w dbanie o formę zależy od tego, co panią motywuje.

A co ma mnie motywować?

Wygłoszę dla pani mały wykład. Motywacja może wynikać z tego, co do nas przychodzi, na co patrzymy, albo z potrzeby wewnętrznej. W pierwszym przypadku mówimy o bodźcach zewnętrznych – wówczas asumptem do działania będzie na przykład chęć, by dobrze wyglądać.