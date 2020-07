Rola trenera

Ma pomagać, a nie szkodzić. Wskazywać, a nie rozkazywać. Traktować uprzejmie, ale być konsekwentnym. Jak wybrać dobrego trenera personalnego?

Do tej sprawy należy podejść empirycznie. Na pewno nie szukać na chybił trafił w internecie. Po wpisaniu odpowiedniego hasła do wyszukiwarki jako pierwsi wyskakują ci, którzy zapłacili za pozycjonowanie, a niekoniecznie najlepsi. Oczywiście może dojść do zbiegu tych okoliczności. Ale pewności nie ma.

Sondażowa wizyta na siłowni ograniczająca się do kontaktu z recepcją najprawdopodobniej skończy się tym, że zostanie polecony trener znajdujący się aktualnie „na zmianie”, ewentualnie ten będący w dobrej komitywie z personelem oddelegowanym do pierwszej obsługi klienta.