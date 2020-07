Instrukcja posługiwania się stopą

Dr Łukasz Chojecki o tym, jak zbudowana jest stopa, jakim najczęściej awariom ulega i jak się nią właściwie posługiwać.

PAWEŁ WALEWSKI: – Niezależnie od rodzaju ulubionej aktywności fizycznej i zaangażowania w nią różnych partii mięśni i tak cały ciężar ciała człowieka spoczywa na stopach. Ile one są w stanie wytrzymać?

ŁUKASZ CHOJECKI: – Nie ma precyzyjnej odpowiedzi. Stopa składa się z 26 kości i aż 33 stawów, ale ludzie mają różną budowę anatomiczną, elastyczność i historię urazów. Ciało potrafi dostosować się do stopniowo zwiększanych obciążeń. Po miesiącach pracy w biurze można się wybrać na wędrówkę w góry i wrócić z co najmniej lekkim bólem stopy, a u regularnie trenujących sportowców stopa i staw skokowy są w stanie wytrzymać wielomiesięczne przygotowania i start w maratonie ulicznym, a nawet przebiec 230 km przez Saharę podczas „Marathon des Sables”.