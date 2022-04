Memy wojenne. Nie chodzi tylko o to, żeby było śmiesznie

Wojna nie ma w sobie nic zabawnego, ale memy, które jej towarzyszą, to znak czasu. I jeszcze jeden rodzaj amunicji. I o ile na prawdziwym polu bitwy trwa walka, w wojnie na memy Ukraina zdecydowanie zwycięża.

Najlepsze memy to dobrze zilustrowane cytaty, a na tej wojnie taki cytat trafił się prędko. „Russkij wojennyj korabl, idi na ch.j” – to zawołanie ukraińskiego obrońcy Wyspy Węży pierwszego dnia inwazji obrosło już w legendę. Poczta umieściła je na znaczkach. A po sieci niesie się jak viral. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał żołnierzom z wysepki medale Bohatera Ukrainy. Świat był przekonany, że zginęli, a tymczasem zostali wzięci do niewoli. Dziś już wiadomo, że autorem słów powyżej jest 32-letni Roman Hrybow, jeden z obrońców Wyspy Węży.