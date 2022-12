Kino historyczne: rozliczenia i nowa tożsamość

Polskie kino spoglądało w stronę historii, by odkrywać przeszłość relacji polsko-żydowskich, ale też szukać tożsamości nowej klasy średniej i kreować nowe narracje. Wychodziło to rzadko, za to regularnie wywoływało dyskusje.

Żaden gatunek filmowy nie budził w III RP takich sporów jak kino historyczne. Zwłaszcza po 2015 r., gdy władzę zdobyła partia, która szła do wyborów z przekonaniem, że polskie kino zamiast dawać Polakom powody do dumy z ich historii, tematy historyczne ignorowało. A jeśli się nimi zajmowało, to tylko po to, by uprawiać „pedagogikę wstydu”. Z pewnością zarzutu, że polskie kino przed 2015 r. ignorowało polską historię, nie da się utrzymać, wystarczy przejrzeć listę premier z ostatnich trzech dekad.