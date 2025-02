To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Do niedawna same odśnieżały sobie orlika, a dziś zdobywają puchary na świecie. Ale i tak są traktowane gorzej od mężczyzn i trenują w sali gimnastycznej rodem z lat 90. Klub Sportowy Bestie Rugby Kraków zapału jednak nie traci. Aga robi doktorat z ekonomii, Ola studiuje energetykę, Magda pracuje w korpo. Trenują, żeby się rozruszać i zacieśnić przyjaźń. Dosłownie: w każdej drużynie jest formacja młyna i ataku, wchodzą w kontakt, piłkę podaje się do tyłu. Polakom rugby nadal myli się z futbolem amerykańskim. Bohaterki reportażu Anny Wyrwik objaśniają różnice . I zapraszają na trening.

1 lutego wystartował nowy podkast POLITYKI pod wszystko mówiącym tytułem „POLITYKA o książkach” – do rozmowy o literaturze, którą warto znać, zaprasza Justyna Sobolewska. W pierwszym odcinku gości Katarzynę Sobczuk, autorkę „Małej empirii”. Czy już mówicie do kota, psa albo do siebie? Wzruszają was stare piosenki? Czy nostalgia jest zgubna? O tym jest ta książka, smutna i zabawna jednocześnie. Tak jak nasza podkastowa rozmowa. Emisja nowych odcinków co dwa tygodnie w sobotę. Do słuchania na polityka.pl, Spotify i Apple Podcasts.