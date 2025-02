Zapiski kampanijne. Jazda obowiązkowa Magdaleny Biejat. Zamiast uderzyć, Lewica idzie w obłość

Lewica udział w kampanii prezydenckiej traktuje jak przykrą konieczność; najchętniej by się z tych wyborów wypisała, bo rzecz jest kosztowna, a wynik wielkiej chluby nie przyniesie. Magdalena Biejat łatwego zadania nie ma.

Scenografia jak z trzeciorzędnego teleturnieju i niezapadające w pamięć przemówienie – tak mniej więcej wyglądała konwencja otwierająca oficjalną kampanię Magdaleny Biejat. Jeśli Lewica wyciągnęła wnioski z prawicowienia nastrojów społecznych, to inne, niż można by się po niej spodziewać. Zamiast skorzystać z okazji, zaatakować Rafała Trzaskowskiego i próbować konkurować z nim o tzw. progresywną część elektoratu, zamiast budować małą polaryzację z kandydatem Konfederacji, Biejat przedstawiła się jako przeciwniczka Donalda Trumpa, co zabrzmiało trochę romantycznie, ale jednak bardziej groteskowo.

Lewica łatwego zadania nie ma

Lewica udział w kampanii prezydenckiej traktuje jak przykrą konieczność; najchętniej by się z tych wyborów wypisała, bo rzecz jest kosztowna, a wynik wielkiej chluby nie przyniesie. Nie chcieli kandydować tacy politycy jak lider partii Włodzimierz Czarzasty czy ministrowie Krzysztof Gawkowski i Agnieszka-Dziemianowicz-Bąk, kalkulujący już pewnie, jakby tu za kilka miesięcy przejąć władzę nad ugrupowaniem, a w tych planach kampanijna porażka mogłaby tylko zaszkodzić.