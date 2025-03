To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Kłótnia w Gabinecie Owalnym przejdzie do historii dyplomacji, zaważy na losach wojny i zachodniego sojuszu. Na polityka.pl analizujemy tę szokującą awanturę z różnych perspektyw. W walce dwóch na jednego Wołodymyr Zełenski nie odstawił nogi (ocenia Jędrzej Winiecki), ale to Putin otwiera szampana (uważa Michał Fiszer). Niezależnie od tego, czy była to niezamierzona wpadka, czy zasadzka na ukraińskiego prezydenta, przyszłość ładu bezpieczeństwa w Europie jest dziś na niebezpiecznym zakręcie. Ameryka albo oprzytomnieje, albo rzuci się w objęcia Rosji (analizuje Marek Świerczyński).

Na zapleczu PiS wybuchła kolejna „hotelowa” afera. Okazuje się, że olsztyńska posłanka Iwona Arent co najmniej dwa razy nocowała w sejmowym hotelu w towarzystwie partnera Tomasza J., który chętnie korzystał z przywilejów dla parlamentarzystów. Zyskał miejsce na parkingu, posłuch u polityków i członków spółek Skarbu Państwa. Śledztwo w toku, a dotyczy m.in. przekrętów w Agencji Rezerw Strategicznych. Jak pisze Jan Hartman, Tomasz J. to Nikoś Dyzma na miarę naszych czasów. Obie sprawy, sympatii posłanki Arent i „statku miłości” Karola Nawrockiego, mogą się okazać kosztowne dla PiS.