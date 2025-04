To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Na lewicy, zwłaszcza wśród jej wyborców, rozgorzał gorący spór o to, czy Andrzejowi Dudzie wypada podać rękę. Do prezydenta wybrał się Adrian Zandberg, a kilka dni później w tej samej sprawie pielgrzymowała do Pałacu Magdalena Biejat. Kandydaci apelowali, by zawetował ustawę o obniżce składki zdrowotnej. Na polityka.pl wyjaśniamy, dlaczego Zandbergowi uścisk dłoni z Dudą się wybacza, a Biejat jest odsądzana od czci i wiary. Oraz co łączy elektorat Razem z prawicą i co go tak poróżniło z lewicą.