Wuhan to dla was symbol covidu? W cieniu wirusa wyrosło miasto wieżowców

Metropolia, którą na mapie świata umiejscowił covid-19, stała się jednym z najwyższych miast globu. Mało kto ma tego świadomość.

Pięć lat temu chińskie miasto było na ustach całego świata. Na początku 2020 r. nazwa covid-19 jeszcze nie funkcjonowała, mówiło się o Wuhan virus, wirusie z Wuhanu. Wtedy właśnie większość z nas usłyszała o metropolii po raz pierwszy.

Niepokojące obrazy wymarłego miasta wprowadziły nas w lata 20. XXI w., obecna, dość ponura, dekada symbolicznie rozpoczęła się właśnie tam. Wuhan okrył się sławą wątpliwej jakości, stał się rozpoznawalny niczym Czarnobyl w latach 80. Albo nawet bardziej.

Dystopijne konotacje

To chińskie megamiasto wielu kojarzy się z „mokrym targiem” lub osławionym laboratorium, obiektem licznych teorii spiskowych. Może jeszcze ze szpitalem Huoshenshan, którego ekspresową budowę na początku 2020 r. transmitowały światowe media. Wreszcie pierwszym lockdownem, który zaczął się pod koniec stycznia 2020 r. i okazał zapowiedzią tego, czego wkrótce miała doświadczyć reszta świata. Wszyscy z niepokojem oglądaliśmy tamte sceny rodem z kina katastroficznego.

Konotacje są dosyć apokaliptyczne, a przynajmniej dystopijne. Sam pierwszy raz o mieście usłyszałem jeszcze przed 2020 r. Zbierając materiały do artykułu, natknąłem się w bazie CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) na abstrakcyjnie wysoki budynek. Znajdował się w chińskim mieście o dźwięcznej nazwie, które leżało nad rzeką Jangcy.

Chodzi o Wuhan Greenland Center, wieżowiec mierzący blisko pół kilometra wysokości. Został zaprojektowany przez Adriana Smitha, autora m.in. Burdż Chalify w Dubaju. Drapacz chmur ze znacznym poślizgiem ostatecznie został otwarty w 2023 r. Jest dzisiaj w drugiej dziesiątce najwyższych budynków na Ziemi. W Wuhanie pozostaje numerem jeden. Pierwotnie miał być wyższy o ok. 200 m.

Wieżowiec na wieżowcu

W cieniu koronawirusa wyrosło jedno z najwyższych miast świata. Pierwszy wieżowiec – mówimy tutaj o budynkach powyżej 150 m – powstał w 1996 r. Niecałe trzy dekady później takich budynków jest już blisko 200. Najbardziej wiarygodne dane CTBUH z początku kwietnia 2025 r. mówią o 192 obiektach. Jeszcze w tym roku granica zostanie z pewnością przekroczona. Obecna dekada jest bowiem pod względem tempa wznoszenia drapaczy chmur nadzwyczajna.

Panorama Wuhanu ulega ciągłej metamorfozie. Wyjątkiem od normy z wiadomych względów był rok 2020. Wtedy ukończono „ledwie” cztery wieżowce. Miasto stanęło, choć na krótko. W latach 2022–24 co roku kończyła się budowa przynajmniej 20 wieżowców. Innymi słowy rok w rok przybywało więcej takich obiektów niż jest w całej Warszawie.

W globalnym zestawieniu chińska metropolia jest już w pierwszej dziesiątce. Zajmuje ósme miejsce, tuż za stolicą Malezji Kuala Lumpur, najlepiej znaną z niegdyś najwyższych wież Petronas Towers. Ten stan rzeczy nie potrwa długo. Różnica w liczbie wieżowców wynosi zaledwie jeden budynek. Mało tego, Wuhan goni także najludniejsze miasto Chin, czyli Szanghaj, który zajmuje aktualnie szóste miejsce.