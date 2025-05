To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Jak zagłosować dobrze i mądrze? Zapewne to pytanie nasuwa się Polkom i Polakom przed wyborami 18 maja. Stan gry i wiedzy o kandydatach porządkuje Wojciech Szacki w specjalnym cyklu „Zapiski kampanijne” na polityka.pl. Autor analizuje, ile waży poparcie Andrzeja Dudy („Nawrocki coś dostaje, ale i coś traci”), i prognozuje, jakie wyniki osiągną wszyscy pretendenci do urzędu: od dołu stawki po sam szczyt. Na ostatnim, 13. miejscu umieszcza Marka Wocha, a potem jest tylko ciekawiej. „Zapiski” do czytania co wtorek.