To jeszcze nie koniec

Andrzej Duda z Pałacu Prezydenckiego wyprowadzi się w sierpniu. Na polityka.pl żegnamy go już teraz – ku pamięci – serią publikacji pod hasłem „10 lat z Dudą”. Autorzy POLITYKI (m.in. Ewa Siedlecka, Marek Ostrowski, Adam Szostkiewicz) podsumowują, czego „dokonał” w wymiarze sprawiedliwości, jak rozumiał dyplomację i swoją rolę w wojsku, komu szkodził, a komu służył. Takiej kroniki sam by sobie nie sporządził, bo nie przynosi mu chluby. To zarazem ostrzeżenie, czym skutkują „decyzje Jarosława Kaczyńskiego”.

Trwa 78. edycja festiwalu filmowego w Cannes, który wciąż zaskakuje i zyskuje na znaczeniu. Krytyk POLITYKI Janusz Wróblewski sprawdza to naocznie od 31 lat. „Takiego otwarcia nie widziałem nigdy”, opowiada w naszym kulturalnym podkaście. Branża zebrała się na Lazurowym Wybrzeżu, żeby krytykować Donalda Trumpa, komentować upadek Gérarda Depardieu, no i celebrować kino. Tu miała premierę m.in. finałowa odsłona „Mission: Impossible” z 62-letnim Tomem Cruise’em. Są fajerwerki: na ekranie i czerwonym dywanie.

Polską wstrząsnęło ostatnio kilka zbrodni: student bestialsko zamordował przypadkową pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego, w Krakowie pacjent śmiertelnie ranił nożem lekarza. Szybko pojawiły się opinie, że sprawcy „zapewne są niepoczytalni”. Jak to się bada i co to oznacza, objaśnia w podkaście psychologicznym POLITYKI dr Maciej Klimarczyk, specjalista psychiatrii z Bydgoszczy. Ekspert tłumaczy, dlaczego opinie biegłych bywają rozbieżne, co z tych diagnoz wynika dla sprawców i czy opłaca im się symulować.

Piotr Kaszubski był nazywany najmłodszym polskim milionerem, gdy rozkręcił na ogromną skalę sprzedaż środków upiększających. Jego karierę zakończyło nagłe aresztowanie w 2016 r. Violetta Krasnowska sprawdza, jak się toczy jego sprawa. A toczy się powoli i niemrawo. Terminu rozprawy nie ma, za to Kaszubski zażądał od prokuratury 24 mln zł za produkty, które zajęła. Część zdążyła się przeterminować. Miliony odszkodowania musiałby ewentualnie wypłacić Skarb Państwa. Czyli my wszyscy.

Nowy ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker potwierdził właśnie dwa przewidywania: że Waszyngton będzie nalegać na zwiększenie wydatków obronnych do 5 proc. PKB i że wycofa część wojsk z Europy. „Nie ma lepszego argumentu, by Europa wcisnęła gaz do dechy”, pisze na polityka.pl Marek Świerczyński i analizuje, co stracimy na ziemi, morzu i niebie. Finansowanie zbrojeń w Europie powinno wrócić do poziomu z czasów zimnej wojny. Każdy inny scenariusz oznaczałby przewagę Rosji.