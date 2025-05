USA nie zostawiają złudzeń. Europa musi wcisnąć gaz do dechy, jeśli nie chce poddać się Rosji

The U.S. Army / Flickr CC by 2.0

Armia amerykańska (US Army) podczas ćwiczeń „Sweet Response” w 2020 r.

Ambasador USA przy NATO, nominat Donalda Trumpa, potwierdził dwa przewidywania: że Waszyngton będzie nalegać na zwiększenie wydatków obronnych do 5 proc. PKB i że wycofa część wojsk z Europy. Nie ma lepszego argumentu, by Europa wcisnęła gaz do dechy.