To jeszcze nie koniec

Gotycki kościół św. Jana w Gdańsku w swojej wielowiekowej historii widział niejedno. Ale nikt nie przypuszczał, że wyrośnie w nim las. Drzewa, krzaki i trawa w zabytkowych murach to element instalacji artystycznej „LeŚnia”. „Spacerując po naszym zagajniku, doświadczycie subtelnych i zmysłowych interwencji”, obiecują organizatorzy, czyli Nadbałtyckie Centrum Kultury, które opiekuje się zabytkiem od 1995 r. Uwaga: kościół/las można zwiedzać tylko do 5 lipca.

Pociąg do Chorwacji

Z Polski do Chorwacji dotrzemy już bezpośrednio koleją. To opcja dla osób, którym się nie spieszy: przejazd z Warszawy do Rijeki trwa 20 godzin, z Katowic 17 – zawiadamia Cezary Kowanda. Cztery razy w tygodniu będą kursować trzy wagony, dwa z miejscami siedzącymi i trzeci z kuszetkami. Bilety rozeszły się w mig. „Ogromne zainteresowanie pokazuje, że chcemy jeździć pociągami po naszym kontynencie, nawet jeśli trwa to znacznie dłużej niż podróż samolotem. Tylko trzeba nam to umożliwić”.