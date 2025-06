Las wyrósł w gdańskim kościele. Będą protesty o obrazę uczuć religijnych?

Gotycki kościół św. Jana w swej wielowiekowej historii widział niejedno. Ale chyba nikt nie przypuszczał, że w jego środku wyrośnie las.

80 lat temu za sprawą wojsk radzieckich kościół św. Jana zamienił się w ruiny i doszczętnie spłonął. Odbudowa zakończyła się na dobre dopiero w 2020 r. Zabytek był świadkiem wielu wydarzeń, a do bogatej historii należy dopisać kolejny rozdział. Otóż w kościelnych murach pojawił się... las.

Zielona oaza

Nie jest to żadna metafora. Gdańsk na początek wakacji zazielenił jeden ze swych największych kościołów. Wewnątrz obiektu pojawiły się drzewa, krzaki i trawa. Wszystko to w ramach instalacji, która nosi nazwę „LeŚnia”. Można ją oglądać tylko do soboty 5 lipca. Trzeba się zatem mocno pospieszyć, żeby całość zobaczyć na własne oczy. Co chwalebne, kościelny las można zwiedzać bez żadnych opłat.

Nie jest to żaden manifest ekokatolicyzmu czy akcja spod znaku Greenpeace. Jak więc do tej zielonej metamorfozy doszło i o co w niej tak naprawdę chodzi? Wyjaśnijmy, że zabytkowym obiektem od 1995 r. zarządza Nadbałtyckie Centrum Kultury. Instalacja powstała właśnie w ramach obchodów 30-lecia opieki NCK nad gotyckim gmachem. Sam kościół jest siedzibą Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

NCK określa projekt jako „wspólnotową przestrzeń wytchnienia, w której można się zatracić”. Organizatorzy ponadto obiecują, że „spacerując po naszym zagajniku, doświadczycie subtelnych i zmysłowych interwencji”. Nie ulega wątpliwości, że powstała intrygująca przestrzeń; posługując się językiem sztuki, można powiedzieć , że reprezentuje nurt environment.

