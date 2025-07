To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Wojna tarcz i mieczy

Ukraina zbudowała „pod bombami” najlepszą na kontynencie wielowarstwową obronę powietrzną. To ogromny wyczyn, ale Rosja intensyfikuje ataki. W czerwcu to było 5,5 tys. dronów, jeszcze w 2024 r. – ok. 500. „Nie ma skutecznej tarczy przeciwko tylu mieczom” – pisze na polityka.pl Marek Świerczyński. Ukraina potrzebuje pocisków, by uderzyć Rosję w sam splot słoneczny. Czy Trump wścieknie się na Putina na tyle, by wysłać do Kijowa potężne środki uderzeniowe – to kluczowe pytanie na drugą połowę roku.